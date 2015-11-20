به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اکبرنیا با بیان اینکه باید از مزد بگیری به سمت کارآفرینی برویم، گفت: یکی از مباحثی که در بهره وری مهم است، نقش بهره وری منابع مختلف در رشد اقتصادی بوده که این شاخص بین کشورهای توسعه یافته متفاوت است.

مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت تعاون، کار و رفاه افزود: در کشورهای پیشرفته نقش منابع انسانی در رشد اقتصادی ۶۵ تا ۷۰ درصد است، اما این شاخص در کشورهای در حال توسعه ۳۰ تا ۳۵ درصد است. این شاخص‌ها نشان می دهد که ما باید روی مهارت نیروی کار بیشتر کار کنیم.

اکبرنیا تصریح کرد: کار مراکز کاریابی و مشاوره به هم مرتبط است و فقط با فعالیت در کنار هم می توانند اشتغال ایجاد کنند. این مراکز با به کار بردن سه مرحله کشف استعدادها، شناسایی فرصت‌های شغلی و پیوند این دو مرحله با هم اشتغال مناطق خود را ارتقا می دهند.

وی تصریح کرد: بخش مهمی که مراکز کاریابی باید به آن توجه کنند، فاصله گرفتن اشتغال از مزد بگیری به سمت کارآفرینی است. با این روند مراکز باید از جنبه سنتی به پیشرفته سوق پیدا کنند. استفاده از سیستم‌های شبکه ای و تحت وب در این زمینه توصیه می شود.