به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «خاطرات و کابوسهای یک جامهدار...» که اجرای عمومی خود را از روز پنجشنبه ۲۱ آبانماه آغاز کرده است، به منظور حمایت از دانشجویان، در ۳ روز اول آذرماه میزبان دانشجویان علاقهمند به تماشای این اثر با تخفیف ۵۰ درصدی در بهای بلیت میشود.
دانشجویان متقاضی میتوانند در روزهای یکشنبه ۱، دوشنبه ۲ و سهشنبه ۳ آذر ماه، با در دست داشتن کارت دانشجویی خود و ۲ ساعت مانده به زمان اجرای نمایش «خاطرات و کابوسهای یک جامهدار...»، بلیتهای خود را به صورت روزفروش و از طریق سامانه مستقر فروش بلیت نمایش در تالار وحدت، خریداری کنند.
این اثر نمایشی همه روزه ساعت ۱۸ در تالار وحدت روی صحنه می رود.
در این اثر سیامک صفری، مهدی سلطانی، مریم سعادت، مصطفی ساسانی، نسرین درخشانزاده، سارا رسولزاده، فروغ قجابگلی، زهیر یاری، عباس جمالی، ساناز روشنی، هوشنگ قوانلو، یلدا عباسی، عزالدین توفیق، وحید آجرلو، عباس آقاجانی، مجتبی آقامیرزایی، حامد احمدجو، سعید احمدی، مهسا باقری، شیما بختیاری، نواب ثریا، مسعود جهانبخش، میثم دامنزه، راشین دیدنده، شیرین ریاضی، فرزانه زینتی، علی صادقی، حسین کریمی، مصطفی لطیفیخواه، لاله نورالدین موسی، روهان نیکخواه، نرگس نیکسیرت و پریا وزیری ایفای نقش دارند.
مجری طرح: مجید گیاهچی، دراماتورژ: محمد چرمشیر، مشاور طراحی و اجرای صحنه: منوچهر شجاع، آهنگساز: فردین خلعتبری، طراح پوستر: مریم خسروانی، گروه کارگردانی: حمید پورآذری، مهرداد ضیایی، اشکان خیلنژاد و محمدزمان وفاجویی از دیگر عوامل نمایش «خاطرات و کابوسهای یک جامهدار...» هستند.
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