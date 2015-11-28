به گزارش خبرگزاری مهر، علی رفیعی نویسنده، طراح و کارگردان نمایش «خاطرات و کابوسهای یک جامهدار از زندگی و قتل میرزاتقیخان فراهانی» درباره تخصیص تخفیف ۵۰ درصدی بهای بلیت نمایش به دانشجویان علاقهمند، اظهار کرد: پیرو استقبال فوق العادهای که دانشجویان از این نمایش داشتند و اینکه هر بار در پشت در تالار وحدت شاهد حضور بسیاری از این دانشجویان بودم که موفق به خرید بلیت نشده بودند، تصمیم گرفتیم در حدی که شرایط کار اجازه میدهد یک یا دو روز در هفته، ظرفیت معینی از بلیتهای نمایش برای تخفیف دانشجویی در نظر گرفته شود.
این کارگردان مطرح و با سابقه تئاتر ایران ادامه داد: خیلی خوشحالم که این خبر را به دانشجویان علاقهمند به تماشای نمایش «خاطرات و کابوسهای یک جامهدار از زندگی و قتل میرزاتقیخان فراهانی» بدهم که از این پس روزهای یکشنبه هر هفته ظرفیت معینی از بلیتهای نمایش با تخفیف ۵۰ درصدی به دانشجویان اختصاص داده میشود.
رفیعی اظهار امیدواری کرد که تخصیص بلیت با تخفیف ۵۰ درصدی به دانشجویان علاقهمند در روزهای یکشنبه هر هفته تا پایان اجرای عمومی نمایش «خاطرات و کابوس های یک جامه دار از زندگی و قتل میرزاتقی خان فراهانی» ادامه پیدا کند.
بنا بر تصمیم گرفته شده، دانشجویان علاقهمند میتوانند روز یکشنبه ۸ آذرماه بلیت با تخفیف ۵۰ درصدی نمایش «خاطرات و کابوسهای یک جامهدار...» را با حضور در مقابل گیشه تالار وحدت تهیه کنند.
لازم است دانشجویان علاقهمند به تهیه این بلیت تخفیفدار ۲ ساعت مانده به زمان اجرای نمایش و با در دست داشتن کارت دانشجویی معتبر، در این خصوص اقدام کنند.
در نمایش «خاطرات و کابوسهای یک جامهدار...» سیامک صفری، مهدی سلطانی، مریم سعادت، مصطفی ساسانی، نسرین درخشانزاده، سارا رسولزاده، فروغ قجابگلی، زهیر یاری، عباس جمالی، ساناز روشنی، هوشنگ قوانلو، یلدا عباسی، عزالدین توفیق، وحید آجرلو، عباس آقاجانی، مجتبی آقامیرزایی، حامد احمدجو، سعید احمدی، مهسا باقری، شیما بختیاری، نواب ثریا، مسعود جهانبخش، میثم دامنزه، راشین دیدنده، شیرین ریاضی، فرزانه زینتی، علی صادقی، حسین کریمی، مصطفی لطیفیخواه، لاله نورالدین موسی، روهان نیکخواه، نرگس نیکسیرت، پریا وزیری ایفای نقش دارند.
مجری طرح: مجید گیاهچی، دراماتورژ: محمد چرمشیر، مشاور طراحی و اجرای صحنه: منوچهر شجاع، آهنگساز: فردین خلعتبری، طراح پوستر: مریم خسروانی، گروه کارگردانی: حمید پورآذری، مهرداد ضیایی، اشکان خیلنژاد، محمدزمان وفاجویی و عکاس: رضا موسوی از دیگر عوامل این اثر نمایشی هستند.
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