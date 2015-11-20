دستور وزیر کشور برای بررسی حادثه ورامین و شناسایی متخلفان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، متن دستور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور خطاب به استاندار تهران مبنی بر بررسی حادثه ورامین و شناسائی و معرفی متخلفان به مراجع قضائی، در صفحه اینستاگرام وی منتشر شد.

در این دستور آمده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مهندس هاشمی

استاندار محترم تهران

با انتشار اخباری مبنی بر برهم خوردن تجمعی قانونی در ورامین لازم است در اسرع وقت موضوع را بررسی نموده و در صورت صحت وقوع چنین اتفاقی که نقض حقوق شهروندی و مغایر با فضای آرام همراه با همدلی و همبستگی ملی برای برگزاری انتخاباتی باشکوه و حماسی می باشد، ضمن شناسائی متخلفین نسبت به معرفی آنها به مراجع قضائی اقدام شود.

وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور»