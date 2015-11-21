بسیج، سدی محکم در مقابل نفوذ فرهنگ غربی/دانشگاه بسیج تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی در جشنواره مالکاشتر که صبح امروز در مجتمع فرهنگی پنجم آذر سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد، با بیان اینکه بسیج همان پایگاهها، حوزهها و کانونهای شهرهای مختلف است و اگر ما هم نباشیم، بسیجیان خط خود را از ولایت خواهند گرفت، گفت: بسیج از کمکهای مردمی استفاده میکند و وابسته به بودجه دولتی نیست و اگر اینطور باشد، ۱۰ درصد از کارهایی که هماکنون انجام میشود، انجام نمیشد.
وی بسیج را سد محکمی در مقابل نفوذ فرهنگ غربی برشمرد و ادامه داد: هر چند فشار زیادی روی ماست، ولی اولویت ما همچنان پایگاههای بسیج خواهد بود، زیرا دژی محکم در برابر دشمنان است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه وقتی غبارها بخوابد، میبینیم بسیجیان چه خدمت بزرگی در مقابل نفوذ دشمن کردهاند، تصریح کرد: با سرافرازی از تهدیدِ نفوذ دشمن عبور خواهیم کرد و دشمن به دنبال این است که به مردم بقبولاند که معیشت، زندگی و اقتصاد بهتر در گروی رابطه با آمریکاست که این دروغی بزرگ است.
سردار نقدی با تاکید بر اینکه ما ۵۰ سال با آمریکا دوست صمیمی بودیم، اظهار داشت: در آن دوره مردم ما در فقر و بیسوادی بسر میبرند و روزانه شش میلیون بشکه نفت به آنها میفروختیم، اما هماکنون ۳۰ سال است که با آمریکا دشمن هستیم و ماهواره، رادار و موشکهای مختلف را میسازیم.
وی خاطرنشان کرد: امروز از ۵۳ کشور برای درمان به ایران میآیند و این در صورتی است که در گذشته پزشکهای ما از بنگلادش میآمدند و اینها ثمره دشمنی با آمریکاست.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: در جواب به آنهایی که میگویند باید با آمریکا رابطه برقرار کنیم تا سرمایههای خارجی را به کشور وارد کنیم، باید گفت که اقتصاد و سرمایه، فرمول اقتصادی دارد؛ نه فرمول سیاسی.
سردار نقدی با اشاره به اینکه پول و نقدینگی زیادی دست مردم است، اظهار داشت: ظرف شش روز ۱۲۰ هزار خودرو میخرند و اگر جلوی این مساله گرفته نمیشد، شاید تا یک میلیون هم میرسید؛ دلیل این مساله این است که تولید در کشور سودآور نیست و مسئولین در این حوزه درست کار نکردهاند.
وی با طرح این سئوال که که اگر اقتصاد ما سودآور نباشد، چه کسی سرمایه خود را به اینجا میآورد؟ گفت: برخی میگویند میخواهیم فناوری وارد کشور کنیم و این در حالی است که دشمن فناوریهای دستدوم خود را به ما میدهد؛ مثل موتور پژو که هفت لیتر در ۱۰۰ کیلومتر سوخت مصرف میکند و این در حالی است که با پولی که از ما میگیرند، موتوری برای خودشان میسازند که چهار لیتر در ۱۰۰ کیلومتر مصرف میکند؛ در نتیجه این حرفها، اوهام و فرو ریختن کشور است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه این گِرا را فتنهگران به دشمنان دادهاند که فشار اقتصادی وارد کنید تا مردم پشت نظام نباشند، اظهار داشت: همه پایگاههای بسیج باید گروههای جهادی داشته باشند و به مردم خدمت کنند.
سردار نقدی ادامه داد: پایگاههای بسیج نیز باید به فضاهای مجازی بپردازند و ما هم از این ظرفیت برای ارتباط با فرماندهان پایگاهها استفاده میکنیم.
وی از تشکیل دانشگاه بسیج خبر داد و افزود: پس از دو سال ستاد کل نیروهای مسلح موافقت کرد تا بسیج، دانشگاه داشته باشد و این دانشگاه با ۱۴ رشته تأسیس شود.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه بسیج، سیاسی است اما سیاستزده نیست، گفت: این یعنی ما صاحبنظر هستیم اما جناحی عمل نمیکنیم. دشمن دوست دارد مردم تصور کنند هر که با آمریکا نرم برخورد کرده با انقلاب زاویه دارد؛ اما باید به مردم بگوییم هر که بیشتر ضداستعمار و پیرو ولایت است، برای مردم بهتر است و مردم انتخاب اصلح را خواهند داشت.
نظر شما