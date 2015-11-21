انگیزه لازم برای ماندگاری سرمایه انسانی در خراسان شمالی فراهم شود

مجید پورعیسی در گفتگو با خبرنگار مهر، خروج نیروی سرمایه انسانی از این استان را یکی از ضعف‌های مهم عنوان کرد و گفت: خروج نیروی انسانی کارآمد از خراسان شمالی سبب کاهش سرمایه انسانی این استان شده است.

وی گفت: بایستی انگیزه و بسترهای لازم به منظور نگهداری و ماندگاری نیروی انسانی در استان فراهم شود.

پورعیسی اظهار کرد: توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه در گرو توسعه نیروی انسانی است.

وی افزود: یکی از راهبردهای توسعه سرمایه انسانی در استان، اجرای فعالیت های آماری است به نحوی که نظام آماری ثبتی در استان به روز شود.

پورعیسی گفت: با توجه به اینکه آمار به عنوان ابزاری برای سیاستگذاران به شمار می رود، از این جهت بایستی چارچوب فنی به آمار و ارقام داده شود.

وی افزود: با چارچوب نظام آماری می توان کشور را به سامان رساند و بر مشکلات آن فائق آمد.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بر ایجاد تمهیدات لازم به منظور تهیه نقشه مکانی استان تاکید کرد و گفت: در این زمینه به رغم اینکه هزینه های زیادی صرف می‌شود، اما هنوز به طور بایسته ساماندهی نشده است.

وی همچنین افزود: با ارائه چارچوب هایی از سوی شورای برنامه ریزی می توان به بحث توسعه ای استان دست یافت.

درآمد خانوارها در خراسان شمالی نسبت به میانگین کشوری وضعیت مطلوبی ندارد

پورعیسی در خصوص هزینه و درآمدهای خانوارهای روستایی و شهری استان طی یک سال اخیر گفت: طی سال گذشته هزینه و درآمد سالانه یک خانوار شهری در استان به ترتیب ۱۸ میلیون تومان و ۲۱ میلیون تومان بوده است.

وی افزود: هزینه خانوارهای روستایی این استان نیز طی یک سال۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برآورد شده در حالیکه میزان درآمد متوسط آنان۱۰ میلیون و۵۰۰ هزار تومان بوده است.

پورعیسی تصریح کرد: این موضوع سبب می شود تا یک خانوار روستایی در استان در طول سال ۳۰۰ هزار تومان بدهکار شود.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی گفت: این استان در بحث درآمد خانوارها نسبت به میانگین کشوری وضعیت مطلوبی ندارد و کمترین سرانه درآمد خانوارها نیز به خراسان شمالی اختصاص دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی با دارا بودن هشت شهرستان و جمعیتی بالغ بر ۹۱۷ هزار نفر در بسیاری از شاخص ها در رده های پایین جدول قرار دارد.