هیچ کس حق ندارد جای مردم سوریه تصمیم بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران، در مقاله ای که در روزنامه السفیر لبنان منتشر شده است با اشاره به بحران سوریه گفت: سیاست تهران درخصوص بحران سوریه از همان ابتدا بر سه محور تمرکز داشته است؛ مهمترین آنها احترام به خواست و اراده مردم سوریه و بعد از آن عدم مداخله خارجی در امور این کشور و عدم سوء استفاده از تروریسم در این کشور برای دستیابی به اهداف سیاسی است.

وی در مقاله خود تحت عنوان راههای خروج از بحران سوریه تاکید کرد: بحران سوریه به دنبال تحولات اخیر بویژه پس از نشست وین یک و دو وارد مرحله جدیدی شده است و بارقه های نور امیدی هرچند کم درخصوص حل بحران این کشور که یکی از بزرگترین فجایع انسانی را در عصر حاضر رقم زده، به چشم می خورد.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم توجه به خواست و ارداه مردم سوریه اعلام کرد: هیچ کدام از بازیگران سوریه حق ندارند به جای مردم سوریه تصمیم بگیرند.

ظریف همچنین بر لزوم آتش بس در سوریه و هماهنگی های بین المللی درخصوص مقابله با تروریسم تاکید و تصریح کرد: این امر زمینه ساز مذاکرات سوری- سوری و دستیابی به آشتی ملی خواهد بود.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه با اشاره به نقش عربستان و حمایت از تروریسم تاکید کرد که همه کسانی که از تروریسم حمایت مالی می کنند و با اقدامات و سیاست های خود سوریه، منطقه و دنیا را ناامن و بی ثبات کرده اند باید به این اقدامات خود پایان دهند.

وی گفت: نخریدن نفت از داعش و توقف حمایت های مالی از این گروه تروریستی و همچنین جلوگیری از ورود تروریست های خارجی به منطقه باید در سرلوحه امور قرار گیرد.

ظریف همچنین بر لزوم مقابله با اسلام هراسی و توجیه توهین به مقدسات اسلامی در غرب تاکید کرد.