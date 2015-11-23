به گزارش خبرنگار مهر، کوروش پرند رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشورو معاون وزیر در نشست معاونان صنایع دستی استان‌ها به لزوم توجه بر سه حوزه پیش از تولید، تولید و پس از تولید در صنایع دستی و هنرهای سنتی اشاره و بیان کرد: سازمان فنی و حرفه ای، پس از جمع آوری سوابق در حوزه صنایع دستی، برنامه‌ای مدون کرده تا شاهد رشد آموزش در بخش صنایع دستی باشیم و علاوه بر این، نیاز سنجی، برنامه‌ریزی و بازنگری استانداردهای آموزشی، جذب، تربیت و تامین مربی، آماده سازی فضا و امکانات آموزشی برای توسعه صنایع دستی اقدام کنیم.

پرند تاکید کرد: از جدیدترین روش‌های آموزشی نوین mobile training یا آموزش از طریق موبایل است که زمینه‌های اجرای آن فراهم شده است. در این راستا با برخی اپراتورهای تلفن‌های همراه در کشور هماهنگی هایی صورت گرفته تا روستائیان علاقمند بتوانند بدون طی مسیر و صرف وقت و هزینه از امکانات آموزشی بهره مند شوند.

رئیس سازمان فنی- حرفه‌ای ادامه داد: درزمینه آموزش این حوزه به سه دسته عمومی، فنی و تخصصی شغل، کسب و کار و کارآفرینی تقسیم شده است، که بسیار مورد توجه قرار می گیرد.در این راستا سه مرحله پیش از تولید، تولید و پس از تولید به صورت زنجیره ای نگاه می شود و در این زمینه اتصال این چرخه کارآفرینان، نخبگان و سرمایه گذاران وارد کار شده و شرایط را برای تولید و عرضه بهتر صنایع دستی و ایجاد شغل برای هنرمندان فراهم کنند.

تولید، فروش و بازاریابی مثلث صنایع دستی را تشکیل می‌دهند

بهمن نامورمطلق معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور نیز در این نشست با اشاره به برنامه ششم توسعه و حمایت و توجه ویژه به صنایع دستی گفت: طی ال‌های اخیر، به دلیل تحریم های ناجوانمردانه، به برخی حوزه‌ها از جمله صنایع دستی آسیب وارد شده است و امید می‌رود که با حمایت از هنرمندان و فعالان عرصه هنرهای سنی، رونق این بخش و سودآوری در آن را شاهد باشیم.

وی با اشاره به رشد ۴۰ درصدی صادرات صنایع دستی گفت: ما در ارتباط با دیگر نهادها شاهد چنین رشدی نبودیم، اما در معاونت صنایع دستی با تکیه بر معیارهای اساسی بر پایه صداقت به این رشد و توسعه چشمگیر دست یافتیم.

نامورمطلق، یکی دیگر از اقدامات حوزه صنایع دستی را راه اندازی انجمن صادرکنندگان دانست و افزود: امیدواریم با رونق صادرات، به کمک هنرمندان بیاییم و در این راستا از معاونان صنایع دستی در استان‌ها می‌خواهیم تا با هنرمندان برجسته استان خود مذاکره کنند و از آنها بخواهند تا نگاه فرااستانی داشته باشند و به تولید محصولانی سفارش‌پذیر بچردازند.

معاون صنایع دستی کشور با تاکید بر اهمیت سه حوزه تولید، بازاریابی و فروش گفت: گاهی در برخی استان ها با توجه به شرایط خاص استان بر یکی از حوزه ها تاکید بیشتری صورت می گیرد. رابطه معاونت با استان ها، رابطه شبکه ای است نه هرمی به این شکل که هر استانی باید برای خود بتواند برنامه ریزی کند و تولید فکر داشته باشند چراکه ما با کمک استان‌ها می توانیم در اجرای برنامه های پسا تحریم موفق عمل کنیم.

نامورمطلق با اشاره بر اهمیت دوره پساتحریم افزود: باید در سایه اقتصاد مقاومتی به اقتصاد دوره پساتحریم نگاه کنیم، اقتصاد مقاومتی سرلوحه اقتصاد پساتحریم است، خوشبختانه در سخنان مقام معظم رهبری نیز به حوزه صنایع دستی توجه ویژه ای صورت گرفته است.اگر بر اساس برنامه ها پیش برویم دستیابی به اهداف و برنامه ها سخت نیست.

معاون صنایع دستی سازمان با تاکید بر اهمیت شهرهای خلاق صنایع دستی و لزوم حفظ آنها گفت: ثبت شهر خلاق تاثیر بسیار خوبی در دو شهر اصفهان و تبریز و دیگر شهرستان ها داشته است، امیدواریم سایر استان ها با توجه بر معیارهای این برنامه و تکمیل پرونده استان برای انتخاب به عنوان شهر نمونه و خلاق صنایع دستی اقدام کنند.

او از معاونان استان‌ها خواست: تا نگاه ملی و گاه فراملی به رخدادهایی چون نمایشگاه و بازارچه صنایع دستی داشته باشند و به ارائه کارهای خوب بپردازند. نامور برنامه ششم توسعه را یکی از آخرین فرصت‌های جدی برای صنایع دستی کشور دانست و گفت: اگر بتوانیم از آن به خوبی استفاده کنیم آینده خوبی در پیش خواهیم داشت و درغیر این صورت آینده صنایع دستی کشور نگران کننده خواهد بود.

