جوانان بیدار و قدرتمند عراق زیر سلطه آمریکا نخواهند رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (سه‌شنبه) در دیدار آقای فواد معصوم رئیس جمهور عراق و هیأت همراه، عمق روابط دو کشور و دو ملت ایران و عراق را ریشه دار و تاریخی و فراتر از روابط کشورهای همسایه و در یک منطقه دانستند و با تأکید بر لزوم صیانت از وحدت ملی در عراق گفتند: ملت عراق، ملتی بزرگ و صاحب تاریخ کهنی است که از ظرفیت بسیار مهم جوانان قدرتمند و هوشیار برخوردار است و باید از این ظرفیت در جهت رساندن عراق به جایگاه شایسته خود استفاده شود.

ایشان با اشاره به ارتباط برادرانه، صمیمی و محبت آمیز دو ملت ایران و عراق با وجود ۸ سال جنگ تحمیلی از سوی صدام با تحریک بیگانگان، آن را پدیده ای عجیب خواندند و افزودند: راهپیمایی مراسم روز اربعین یک نمونه از این ارتباط دوستانه است به گونه ای که مردم عراق در پذیرایی از زائران ایرانی، از انفاق و محبت و ارادت چیزی کم نمی گذارند.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: مسئولان دو کشور ایران و عراق، باید از این فضا و فرصت برای منافع دو کشور بیشترین استفاده را بکنند.

حضرت آیت الله خامنه ای با اظهار خرسندی از پیشرویهای اخیر در عراق و غلبه نسبتاً خوب بر فتنه داعش، بر لزوم مراقبت از وحدت کنونی در عراق تأکید کردند و افزودند: در ساختار تشکیلاتی حکومت عراق، رئیس جمهور از جایگاه خاصی برخوردار است و می تواند در کم کردن اختلافات و افزایش وحدت، نقش آفرینی مؤثری کند.

ایشان با اشاره به تلاش برخی طرفهای خارجی برای ایجاد اختلاف در عراق، خاطرنشان کردند: مردم عراق اعم از شیعه و سنی و کرد و عرب، قرنها است که بدون هیچ مشکلی در کنار یکدیگر زندگی می کنند اما متأسفانه برخی کشورهای منطقه و همچنین بیگانگان به‌دنبال بزرگنمایی اختلاف ها هستند که باید در مقابل آن ایستاد و از هرگونه بهانه ای که زمینه ساز بروز اختلافات می شود، پرهیز کرد.

رهبر انقلاب اسلامی، بروز اختلافات و کشیده شدن آن به صحنه عمومی عراق را زمینه ساز اظهارات مداخله جویانه بیگانگان دانستند و گفتند: نباید فضا بگونه ای شود که امریکاییها به خود جرأت دهند تا به‌صورت علنی صحبت از تجزیه عراق بکنند.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: چرا باید کشوری همچون عراق که کشوری بزرگ، ثروتمند و صاحب تاریخ هزار ساله است، تجزیه و به مناطق کوچکتر تقسیم شود، تا همواره در معرض اختلاف و نزاع قرار گیرد.

ایشان افزودند: قطعاً مسئولان عراقی، روابط خارجی با کشورهای دیگر از جمله امریکا را براساس مصالح و منافع مردم این کشور تنظیم خواهند کرد اما نباید به امریکاییها اجازه داد که عراق را همچون ملک شخصی خود تصور کنند و هر صحبتی را بیان و هر اقدامی را انجام دهند.

رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه عراق امروز بواسطه ملت بزرگ خود و همچنین جوانان توانمند و هوشیار، با عراق گذشته کاملاً متفاوت است، گفتند: جوانان عراق اکنون بیدار شده اند و به قدرت و توانایی خود پی برده اند و چنین جوانانی قطعاً زیر بار سلطه امریکا نخواهند رفت.

حضرت آیت الله خامنه ای نیروهای داوطلب مردمی عراق در جنگ با داعش را مظهر بارزِ بیداری و قدرت جوانان عراقی خواندند و تأکید کردند: باید از ظرفیت و توانایی های جوانان عراق برای رساندن این کشور به جایگاه شایسته خود بیش از پیش استفاده شود.

ایشان با تأکید بر آمادگی همه جانبه جمهوری اسلامی ایران برای انتقال تجربیات و توانایی های علمی، فناوری، دفاعی و خدماتی خود به عراق، افزودند: باید تلاش شود تا سطح همکاریهای اقتصادی دو کشور ارتقاء بیشتری یابد.