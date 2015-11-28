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۷ آذر ۱۳۹۴، ۹:۳۹

«الهام علی اف»:

برای حل بحران میان روسیه و ترکیه آماده میانجیگری هستیم

برای حل بحران میان روسیه و ترکیه آماده میانجیگری هستیم

رئیس جمهور آذربایجان با ابراز نگرانی از سرنگونی جنگنده روسی از آمادگی کشورش برای کاهش تنش بین ترکیه و روسیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «الهام علی اف» رئیس جمهور آذربایجان، اعلام کرد کشورش آماده است برای حل بحران ایجاد شده بین روسیه و ترکیه میانجیگری کند.

وی در دیدار با «مولود چاوش اوغلو» وزیر امور خارجه ترکیه در باکو اعلام کرد که آذربایجان آماده است برای کاهش تنش ایجاد شده بین مسکو و آنکارا که در پی سرنگونی جنگنده روسی ایجاد شده است میانجیگری کند.

رئیس جمهور آذربایجان با اشاره به روابط خوب کشورش با روسیه و ترکیه گفت: آنچه روی داد موجب نگرانی و مایه تاسف است.

روزنامه انگلیسی «تایمز» نیز در این رابطه خبری منتشر کرد که «احمد داوداوغلو» نخست وزیر ترکیه از آمادگی این کشور برای همکاری با روسیه جهت کاهش تنش ایجاد شده بین دو کشور خبر داده است.

با این حال، داود اوغلو بیان کرد: اقدامات و تصمیم های گرفته شده به منظور حمایت از تمامیت ارضی ترکیه هرگز تغییر نخواهد کرد.

گفتنی است «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه خواستار ملاقات با «ولادیمیر پوتین» در پاریس و در حاشیه نشست بررسی تغییرات هوایی شده بود که طرف روسی تاکنون با این درخواست ترکیه موافقت نکرده است.

افزون براین، اردوغان اعلام کرد که پس از سرنگونی جنگنده روسی بارها خواسته است با پوتین تماس بگیرد ولی موفق به این کار نشده است.

کد مطلب 2980145
سمیه خمارباقی

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