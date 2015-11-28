به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مردمی کاروان های پیاده روی اربعین حسینی تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) طی اطلاعیه ای برنامه پیاده روی مردم تهران در روز اربعین حسینی تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) را اعلام کرد.

متن اطلاعیه به شرح ذیل است:

تداوم خط سرخ عاشورا در اربعین حسینی متجلی شده و بنا به فرموده رهبر فرزانه انقلاب، شروع جاذبه مغناطیس حسینی از اربعین است. روزی که پیام آوران کربلا و در راس آن اسطوره ی صبر و مقاومت حضرت زینب(س) به سرزمین خونین نینوا بازگشتند تا به شهدای خود نوید دهند که راهشان همچنان ادامه دارد و به راستی که این میراث گرانبها ده ها قرن به یادگار مانده و اکنون عاشقان ولایت همان مسیر را می پیمایند تا منتقم واقعی از پس پرده ی غیبت ظهور نماید و بساط کفر و الحاد را برای همیشه برچیند.

اکنون اربعین، نماد اتحاد و یک دلی و همزمان مسلمین جهان بوده و عاشقان حسینی با پای پیاده و پیمودن مسیری طولانی، عشق و وفاداری خود را به آل الله به نمایش می گذارند و با این حرکت بر تمامی توطئه های شوم خائنان به ویژه دست پروردگان وهابیت آمریکایی و سعودی یعنی گروه های تکفیری داعش و النصره و دیگر سلفی های خونخوار خط بطلان می کشند.

اربعین حسینی فرصتی است تا زائران کوی دوست بار دیگر ندای مظلومیت این مردم را فریاد بزنند و برای برقراری آرامش آنها دعا نمایند، لذا ما جاماندگان از قافله ی عشق که توفیق حضور در صف رهسپاران کربلای معلی نصیبمان نشد در این روز بزرگ با پای پیاده دل را به اربعین حسینی می سپاریم و با حرکت به سوی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) که زیارتش ثواب و اجر زیارت شهدای کربلا را دارد همراه با قافله ی اربعین هم صدا می شویم و با فریاد «هیهات من الذله» همراهی خود را با تمامی مظلومین عالم اعلام می نماییم و از هیئات مذهبی و مردم شریف و سوگوار تهران دعوت می نماییم تا روز چهارشنبه در این مسیر که از ساعت ۷ صبح از میادین امام حسین(ع)، امامزاده حسن(ع) و آزادی آغاز می شود به خیل عزاداران اربعین بپیوندند. «لایوم کیومک یا اباعبدالله»