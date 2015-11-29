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۸ آذر ۱۳۹۴، ۹:۳۸

در گفتگو با مهر مطرح شد:

تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام اولویت برنامه های مسئولان لرستان باشد

تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام اولویت برنامه های مسئولان لرستان باشد

خرم آباد - نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی بر لزوم تکمیل طرحهای نیمه تمام در لرستان تاکید کرد.

محمد تقی توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به کاهش اعتبارات در بودجه سال آینده باید اولویت در استان تکمیل طرحهای نیمه تمام باشد.

وی با بیان اینکه اگر می خواهیم شاهد رشد و توسعه لرستان باشیم و زیرساختها در استان تامین شوند باید پیگیری لازم را برای جذب اعتبارات مورد نیاز داشته باشیم عنوان کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید همواره در جذب اعتبارات ردیف شناور و متفرقه بودجه پیگیری و تلاش کنند.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خوشبختانه برخی مدیران دستگاههای اجرایی استان در جذب این اعتبارات طی امسال تلاش خوبی داشته اند گفت: باید اولویت ما در استان جذب اعتبارات برای طرحهای شناسنامه دار استان باشد.

توکلی با تاکید بر اینکه باید علاوه بر اعتبارات ملی، استانی و ملی استانی شده پیگیری لازم برای دریافت اعتبارات شناور و متفرقه بودجه و همچنین منابع اوراق مشارکت از سوی مدیران صورت گیرد گفت: با توجه به اینکه بودجه سال آینده انقباضی می شود و حدود ۱۲درصد کاهش می یابد باید اولویت در استان تکمیل طرحهای نیمه تمام باشد.

وی تصریح کرد: باید طرحهای در حال اتمام در استان به مرحله بهره برداری برسند سپس طرحهای جدید طی سالهای آینده در لرستان عملیاتی شوند.

کد مطلب 2982035

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