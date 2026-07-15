ضرورت توجه متوازن به آموزش، تربیت و مهارت دانش آموزان در نمین

به گزارش خبرنگار مهر، مهران امانی صبح چهارشنبه در سومین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، به‌ویژه رهبر شهید، از تلاش‌های مجموعه آموزش و پرورش شهرستان در اجرای موفق برنامه‌های پروژه مهر قدردانی کرد.

وی با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش و پرورش، بنیادی‌ترین سرمایه‌گذاری برای توسعه همه‌ جانبه کشور است، اظهار کرد: توسعه پایدار و پیشرفت هر جامعه در گرو تربیت نیروی انسانی متعهد، متخصص و توانمند است و توجه به نظام تعلیم و تربیت، زمینه‌ساز ارتقای سرمایه انسانی، افزایش امید اجتماعی و تضمین آینده کشور خواهد بود.

امانی همچنین بر ضرورت توجه متوازن به آموزشی، تربیت، فرهنگ و مهارت دانش‌آموزان تأکید کرد و افزود: آموزش مهارت‌های زندگی، تقویت تعامل خانواده و مدرسه، ارتقای نشاط و سلامت روان دانش‌آموزان و اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش اضطراب آنان، به‌ویژه در ایام امتحانات نهایی، از اولویت‌های مهم نظام تعلیم و تربیت است.

همه امکانات برای استقبال از دانش آموزان فراهم است

در ادامه جلسه، صداقت محمدی خانقاه مدیر آموزش و پرورش شهرستان نمین، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، اظهار کرد: تمامی برنامه‌های آماده سازی مدارس، با هدف فراهم‌سازی محیطی ایمن، استاندارد، بانشاط و مناسب برای دانش‌آموزان در آستانه سال تحصیلی جدید در حال اجراست و آموزش و پرورش شهرستان برای استقبال از دانش‌آموزان در مهرماه آماده است.

وی همچنین با اشاره به برگزاری امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم، از آمادگی کامل سه حوزه امتحانی شهرستان خبر داد و بر اجرای دقیق دستورالعمل‌های ابلاغی، رعایت کامل ضوابط اجرایی، تأمین امنیت و آرامش حوزه‌های امتحانی و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای برگزاری منظم، سالم و مطلوب آزمون‌ها تأکید کرد.