به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه در برنامه زنده تلویزیونی «متن و حاشیه» شبکه سوم سیما با بیان اینکه کل تصمیمات در اوپک براساس اجماع نظرات گرفته می شود، گفت: برای تصمیم گیری اگر یک کشور هم مخالف باشد، امکان رسیدن به اجماع و تصمیم گیری نهایی وجود ندارد.

وزیر نفت با اعلام اینکه در طول چند سال گذشته متاسفانه تصمیمات اوپک تابع مسائل سیاسی برخی از کشورهای عضو این سازمان شده است، گفت: متاسفانه برخی از کشورهای عضو اوپک از نفت به عنوان یک ابزار سیاسی در معادلات جهانی استفاده می کنند.

وی با تاکید بر اینکه برطرف کردن برخی از مسائل در اوپک صرفاً با مذاکره وزرای نفت انجام نمی شود، اظهار داشت: در جلسه آتی اوپک هم هیچ گونه اراده سیاسی از سوی کشورهای عضو به منظور تغییر سقف تولید نفت این سازمان وجود ندارد و پیش بینی می شود تصمیم خاصی برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای بازار جهانی نفت، گرفته نخواهد شد.

زنگنه همچنین درباره رقابت ایران و عربستان سعودی در اوپک بیان کرد: عربستان تاکنون موفق نشده است کل کشورهای عضو سازمان اوپک را درباره سیاست‌های نفتی خود قانع کند به طوری که در نشست گذشته سازمان اوپک ۹ عضو از جمله ایران در یک طرف قرار داشتند و ۴ کشور دیگر در طرف مقابل قرار گرفته بودند.

این عضو کابینه دولت با یادآوری اینکه هم اکنون اکثریت آرای اوپک خواستار کاهش سقف تولید نفت و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا که از بازار جهانی نفت هستند، بیان کرد: قدرت در اوپک براساس ظرفیت تولید و ظرفیت مازاد تولید نفت کشورها محاسبه می شود و هر کشوری که ظرفیت مازاد تولید نفت بالاتری داشته باشد، قطعاً از قدرت چانه زنی بیشتری برخوردار خواهد بود.

این مقام مسئول با بیان اینکه اعضای اوپک باید بدون توجه به مسائل سیاسی اقدام به تنظیم وضعیت بازار کنند، تاکید کرد: به عبارت دیگر، باید اعضا برای ایجاد یک تعادل و ثبات در عرضه و تقاضای نفت در بازار به توافق برسند که پیش بینی می شود در نشست پیش روی اوپک فعلاً این توافق حاصل نشود.

وزیر نفت درباره وجود برخی از اظهارنظرها مبنی بر واردات بنزین آلوده به کشور توضیح داد: بنزینی که پیشتر در مجتمع‌های پتروشیمی تولید می شد، بنزین نبوده بلکه یک ماده هیدروکربورییک آلاینده هوا به شمار می رود.

زنگنه با بیان اینکه اگر هر مقام مسئولی در کشور کیفیت بنزین تولید شده در مجتمع‌های پتروشیمی را به طور رسمی تایید کند، حاضر به استفاده از آن خواهیم بود، بیان کرد: وزارت نفت به منظور بهبود وضعیت هوا در کلانشهرها و به ویژه تهران، با توقف تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی اقدام به واردات بنزین کرده است.

این عضو کابینه دولت با یادآوری اینکه بسیاری از مسئولان استان‌ها خواستار عرضه بنزین با استاندارد یورو ۴ در شهرها و کلانشهرهای خود هستند، خاطرنشان کرد: هیچ گونه محموله بنزین آلوده ای وارد کشور نشده و بنزین‌های وارداتی دارای استاندارد یورو ۴ اتحادیه اروپا هستند.