ضرورت لغو روادید و ایجاد کنسولگری دائمی عراق در مرز مهران

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی صبح یکشنبه در نشست ستاد اربعین در مرز مهران اظهار داشت: قطعا میزبانی زائران اربعین حسینی برای مسئولان و مردم ایلام یک افتخار بوده و این موضوع یک نعمت برای آنها است.
لاریجانی ادامه داد: از طرف دیگر قطعا راهپیمایی اربعین پدیده نادری بوده و این موضوع خیلی تعجب آور نیست که حتی در صورت تامین زیرساختهای لازم، بسیج عمومی نیاز باشد.
وی افزود: مدیریت رفت و برگشت زائران حسینی ظرف ۱۰ روز به طور قطع به روحیه بسیجی وار مسئولان نیاز دارد و البته در اقدامات و اجرای طرحها باید وجهه مردمی آن حفظ شده و مسئولان تنها در راستای مدیریت این امور کار کنند.
روادید میان ایران و عراق لغو شود
دکتر لاریجانی با اشاره به پیشنهادات مطرح شده در رابطه با توسعه راههای استان ایلام برای بهبود رفت و آمد زائران حسینی گفت: یکی از اقدامات و برنامههای پیش رو قطعا باید مسئله لغو روادید میان ایران و عراق باشد، از این رو در سفر اخیر مقامات عراقی این قول داده شد که مسئله روادید حل و فصل شود اما هنوز این موضوع محقق نشده از این رو وزارت خارجه باید این مسائل را پیگیری کند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات مسئله وضعیت تجار و رفت و آمد آنها در پایانههای مرزی است زیرا در شرایط کنونی اغلب تجار باید محصولات و اجناس خود را در مرز پیاده کرده و آن طرف مرز باز بارگیری کند که این موضوع قطعا خساراتی را به بار میآورد.
پیشنهاد اختصاص بودجه خاص برای مراسم اربعین
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهادات مطرح شده در رابطه با اختصاص بودجه معینی برای اربعین حسینی افزود: به نظر من این اعتبارات باید یک دست و در یک ردیف باشد و علی القاعده هم اکنون وزارت کشور این مسائل را دنبال و پیگیری میکند، البته میشود برای مسئله اربعین بودجهای را در نظر گرفت از این رو باید پیشنهادات مربوطه برای گنجاندن این اعتبارات در لایحه بودجه ۹۵ ارائه شود.
دکتر لاریجانی با تاکید بر پیگیری وزارت خارجه برای ایجاد کنسولگری دائمی عراق در مرز مهران تصریح کرد: البته این مسئله برای دولت عراق یک امتیاز بوده و برای رفاه حال مردم و تجار ایجاد کنسولگری دائمی امری مفید است. از طرفی دیگر یکی از مسائل موضوع زمان صدور ویزای اربعین است که در این رابطه می توان با هماهنگی با طرف عراقی زمان ویزای اربعین را شش ماهه کرد تا مردم و زائرین در فرصتی مناسب اقدام به دریافت ویزا کنند.
ایجاد منطقه آزاد مهران
وی در رابطه با لایحه ایجاد منطقه آزاد مهران نیز گفت: این لایحه در کمیسیون مربوطه تصویب شده و در آینده نیز در دستور کار مجلس قرار میگیرد.
لاریجانی افزود: از طرف دیگر یکی از مهمترین مشکلات استان ایلام مسئله راههای مواصلاتی است که این موضوع باید با چهار بانده کردن راهها علاج شود از این رو نمایندگان و استاندار ایلام باید پیشنهادات خود را مطرح کرده تا دولت در لایحه بودجه اعتباراتی را در نظر بگیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیشنهادات مطرح شده در رابطه با ایجاد راههای ریلی در استان ایلام نیز مثبت است اما در شرایط کنونی کمبود اعتبار در کشور وجود دارد البته برای توسعه زیرساختهای استان ایلام باید کاری کرد از این رو میتوان با هماهنگی با وزارت راه از طریق فاینانس این طرحها را اجرایی کرد.
تردد ۱.۴ میلیون زائر از مرز
بنابراین گزارش در آغاز این نشست سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی کل کشور در تشریح وضعیت مرزهای غرب کشور گفت: براساس آمارها تاکنون بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از زائرین از مرزهای ایران عبور کردهاند.
وی ادامه داد: در این میان ۵۰ درصد زائرین از مرز مهران و ۵۰ درصد نیز از مرزهای شلمچه و چزابه به سمت عراق رهسپار شدهاند که آمارها نشان دهنده افزایش ۴۷ درصدی حجم تردد زائران تاکنون در مقایسه با سال گذشته است.
همچنین در این نشست علی محمد احمدی، احمد شوهانی و عمران علی محمدی نمایندگان استان ایلام توضیحاتی را در رابطه با مشکلات این استان از جمله مسئله راههای مواصلاتی و مشکلات پیرامون صدور ویزای زائران حسینی ارائه کردند.
نظر شما