راهپیمایی بزرگ اربعین در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم راهپیمایی روز اربعین حسینی به سنت سال‌های گذشته از ساعت ۷ صبح امروز در تهران آغاز شده و تا رسیدن کاروان به شهر ری ادامه خواهد داشت.

در این مراسم که با وجود بارندگی شدید با حضور گسترده مردم همراه بوده است، عزداران تهرانی با تجمع در میدان امام حسین(ع) تهران به سمت میدان شهدا و میدان خراسان و در ادامه به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) به راهپیمایی پرداختند.

شهروندان تهرانی همچنین از مسیرهای دیگری از سمت میدان آزادی، بزرگراه نواب صفوی، خیابان قزوین و آستانه مبارکه امامزاده حسن(ع) نیز به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) پیاده روی خواهند کرد.

مراسم راهپیمایی اربعین در تهران در مسیری به طول ۱۵ کلیومتر انجام و عزداران پس از تجمع در شهرری و اقامه نماز ظهر و عصر آن را به پایان خواهند برد.

سازماندهی مراسم این راهپیمایی امسال از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران انجام پذیرفته است.