بیش از ۳ میلیون ایرانی برای اربعین وارد عراق شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المدی پرس، «جعفر عبدالجبار محمد» فرمانداری شهرستان «بدره» در شرق استان واسط شب گذشته اعلام کرد که تا عصر روز چهارشنبه از مجموع بیش از ۳ میلیون زائر ایرانی که طی روزهای گذشته برای شرکت در مراسم اربعین وارد عراق شده بودند، ۴۰۰ هزار نفر به کشورشان بازگشته اند.

وی افزود: بیش از ۳ هزار خودرو که اغلب آنها مینی بوس بخش خصوصی است زائران اربعین را از کربلا به گذرگاه زرباطیه (مهران) منتقل می کنند.

وزیر حمل و نقل عراق روز گذشته اعلام کرده بود بیش از ۲۶ میلیون زائر وارد استان کربلای معلی شده اند و پیش بینی می شود این رقم امروز پنجسنبه که مصادف با اربعین در عراق است از مرز ۲۷ میلیون نفر عبور کند.