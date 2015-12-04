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۱۳ آذر ۱۳۹۴، ۱۵:۲۶

در دیدار با قائم مقام وزارت خارجه اکوادور

روانچی: آمریکای لاتین در دولت روحانی اهمیت خاصی دارد

روانچی: آمریکای لاتین در دولت روحانی اهمیت خاصی دارد

معاون وزیر امورخارجه ، با بیان اینکه منطقه آمریکای لاتین در دولت روحانی اهمیت خاصی دارد، گفت: روابط ما با کشورهای منطقه آمریکای لاتین تحت الشعاع مسائل دیگر قرار نمی‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکا در ادامه سفر خود به اکوادور با «خاویر لاسو» قائم مقام وزارت خارجه این کشور دیدار و پیرامون چگونگی گسترش روابط دوجانبه گفت‌وگو کرد.

لاسو در این دیدار اظهار داشت: تعمیق روابط با ایران تصمیم دولت اکوادور است؛ ما در چارچوب عدم تعهد و سایر سازمان‌های بین‌المللی که هر دو کشور عضویت دارند با ایران همکاری داریم و این همکاری را ادامه خواهیم داد. علاقمندیم روابط با ایران را گسترش دهیم.

تخت روانچی در پاسخ اظهار داشت: منطقه آمریکای لاتین در دولت آقای روحانی اهمیت خاصی دارد. روابط ما با کشورهای منطقه آمریکای لاتین تحت الشعاع مسائل دیگر قرار نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه استقلال طلبی و مبارزه با استعمار دو نکته مهم مشترک بین دو کشور ایران و اکوادر است، گفت: دیدگاه‌های مشترک دو کشور سرمایه و پشتوانه بزرگی برای روابط دوجانبه است.

معاون وزیر خارجه کشورمان ادامه داد: ایران آمادگی دارد روابط خود را در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری، آموزشی، بهداشت و درمان، فناوری و علمی با اکوادور گسترش دهد.

در این ملاقات مقامات دو کشور توافق کردند گروه‌های کارشناسی، طرح‌ها و راهکارهای گسترش روابط را مورد مطالعه و نتایج آن را به مقامات عالی ارائه کنند.

روانچی همچنین در ضیافت ناهار قائم مقام وزارت خارجه اکوادور که به مناسبت سفر وی ترتیب داده شده بود، شرکت کرد.

کد مطلب 2991049

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