روانچی: آمریکای لاتین در دولت روحانی اهمیت خاصی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکا در ادامه سفر خود به اکوادور با «خاویر لاسو» قائم مقام وزارت خارجه این کشور دیدار و پیرامون چگونگی گسترش روابط دوجانبه گفت‌وگو کرد.

لاسو در این دیدار اظهار داشت: تعمیق روابط با ایران تصمیم دولت اکوادور است؛ ما در چارچوب عدم تعهد و سایر سازمان‌های بین‌المللی که هر دو کشور عضویت دارند با ایران همکاری داریم و این همکاری را ادامه خواهیم داد. علاقمندیم روابط با ایران را گسترش دهیم.

تخت روانچی در پاسخ اظهار داشت: منطقه آمریکای لاتین در دولت آقای روحانی اهمیت خاصی دارد. روابط ما با کشورهای منطقه آمریکای لاتین تحت الشعاع مسائل دیگر قرار نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه استقلال طلبی و مبارزه با استعمار دو نکته مهم مشترک بین دو کشور ایران و اکوادر است، گفت: دیدگاه‌های مشترک دو کشور سرمایه و پشتوانه بزرگی برای روابط دوجانبه است.

معاون وزیر خارجه کشورمان ادامه داد: ایران آمادگی دارد روابط خود را در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری، آموزشی، بهداشت و درمان، فناوری و علمی با اکوادور گسترش دهد.

در این ملاقات مقامات دو کشور توافق کردند گروه‌های کارشناسی، طرح‌ها و راهکارهای گسترش روابط را مورد مطالعه و نتایج آن را به مقامات عالی ارائه کنند.

روانچی همچنین در ضیافت ناهار قائم مقام وزارت خارجه اکوادور که به مناسبت سفر وی ترتیب داده شده بود، شرکت کرد.