غرب برخوردی دوگانه با تروریسم دارد/باید اسلام واقعی را معرفی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس به راهپیمایی بزرگ اربعین اشاره کرد وافزود: نزدیک به ۲۶ میلیون نفر از ملیت های مختلف در مراسم اربعین حسینی سال جاری در کربلای معلی شرکت کردند که این نشان می دهد اربعین متعلق به تمامی جهانیان است.

وی در ادامه با اشاره به شهادت اولین شهید مدافع حرم از استان هرمزگان، افزود: مراسم تشییع پیکر شهید عبدالحمید سالاری از جوانان برومند منطقه سیرمند شهرستان حاجی آباد استان هرمزگان که در دفاع از حرم حضرت زینب (س) به شهادت رسید، روز شنبه برگزار می شود که از مردم می خواهیم تا حضور گسترده ای در این مراسم داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با تاکید براینکه نمی توان در برابر اقدامات تکفیری ها برای آسیب رساندن به حرم های اهل بیت (ع) در عراق و سوریه بی تفاوت ماند، ادامه داد: باید با غیرت دینی و عشق از حرم های اهل بیت (ع) دفاع کنیم و نمی توان شاهد در خطر بودن حرم های اهل بیت (ع) بود و کاری نکرد.

آیت الله نعیم آبادی همچنین به دومین نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان در کشورهای غربی اشاره کرد و گفت: جوانان قدرت و توانایی پذیرش حق را دارند و مقام معظم رهبری در این نامه این قشر را مخاطب خویش قرار داده اند تا اسلام واقعی را به آنان معرفی کنند.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه غرب در برخورد با تروریسم برخوردی دوگانه داشته و آن را برای کشورهای اسلامی خوب و برای کشورهای غربی بد دانسته است و تخریب فرهنگ بومی و اصیل و به جای آن تحمیل فرهنگ بی بند و باری و خشونت به دیگر ملت ها، تروریسم فرهنگی بوده که توسط غرب صورت گرفته است.