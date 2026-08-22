به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه شنبه در نشست کارگروه امور زیربنایی مازندران با تأکید بر ضرورت تغییر نشست کارگروه امور زیربنایی مازندران رویکرد توسعه در استان گفت: مدل توسعه در غرب مازندران به مرحله اشباع رسیده و سیاست مدیریت استان، حرکت از توسعه تک‌بعدی به سمت توزیع متوازن ظرفیت‌های گردشگری، سرمایه‌گذاری و اقتصادی در سراسر استان است.

وی گفت: باید ظرفیت‌های مرکز و شرق مازندران بیش از گذشته فعال شود و زمینه حضور گردشگران و سرمایه‌گذاران در این مناطق فراهم شود.

وی از رویکرد جدید مدیریت استان برای بررسی و اجرای بلندمرتبه‌سازی تا ارتفاع ۵۰ طبقه در شهرهایی از جمله ساری، بابل و قائم‌شهر خبر داد و افزود: ارائه بسته‌های تشویقی می‌تواند به خروج مرکز و شرق استان از شرایط موجود و توزیع عادلانه‌تر ثروت و رونق اقتصادی در پهنه مازندران کمک کند.

استاندار مازندران همچنین از پیشنهاد تشکیل «صندوق توسعه زیرساخت‌های شهری» خبر داد و گفت: برای جلوگیری از تکرار مشکلات زیربنایی ناشی از توسعه غیرمطالعاتی، مقرر شده است عوارض حاصل از صدور مجوزهای بلندمرتبه‌سازی در مرکز و شرق استان در این صندوق تجمیع شود.

رستمی ادامه داد: منابع این صندوق که مدیریت آن زیر نظر استانداری خواهد بود، صرفاً برای رفع نیازها و چالش‌های زیرساختی همان شهرستان هزینه خواهد شد و تأمین آب، مدیریت و دفع پسماند و ارتقای زیرساخت‌های شهری از جمله اولویت‌های هزینه‌کرد این منابع است.

وی با بیان اینکه توسعه متوازن نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست، خاطرنشان کرد: هدف از این رویکرد، کاهش نابرابری در روند توسعه مناطق مختلف مازندران و فراهم کردن زمینه‌ای برای شکل‌گیری توسعه‌ای پایدار، متوازن و استاندارد در سراسر استان است.