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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۳

اجرای طرح بلندمرتبه‌سازی تا ۵۰ طبقه در شهرهای مرکزی و شرقی مازندران

اجرای طرح بلندمرتبه‌سازی تا ۵۰ طبقه در شهرهای مرکزی و شرقی مازندران

ساری- استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد توسعه در استان گفت: طرح بلندمرتبه‌سازی تا ۵۰ طبقه در شهرهای مرکزی و شرقی استان بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه شنبه در نشست کارگروه امور زیربنایی مازندران با تأکید بر ضرورت تغییر نشست کارگروه امور زیربنایی مازندران رویکرد توسعه در استان گفت: مدل توسعه در غرب مازندران به مرحله اشباع رسیده و سیاست مدیریت استان، حرکت از توسعه تک‌بعدی به سمت توزیع متوازن ظرفیت‌های گردشگری، سرمایه‌گذاری و اقتصادی در سراسر استان است.

وی گفت: باید ظرفیت‌های مرکز و شرق مازندران بیش از گذشته فعال شود و زمینه حضور گردشگران و سرمایه‌گذاران در این مناطق فراهم شود.

وی از رویکرد جدید مدیریت استان برای بررسی و اجرای بلندمرتبه‌سازی تا ارتفاع ۵۰ طبقه در شهرهایی از جمله ساری، بابل و قائم‌شهر خبر داد و افزود: ارائه بسته‌های تشویقی می‌تواند به خروج مرکز و شرق استان از شرایط موجود و توزیع عادلانه‌تر ثروت و رونق اقتصادی در پهنه مازندران کمک کند.

استاندار مازندران همچنین از پیشنهاد تشکیل «صندوق توسعه زیرساخت‌های شهری» خبر داد و گفت: برای جلوگیری از تکرار مشکلات زیربنایی ناشی از توسعه غیرمطالعاتی، مقرر شده است عوارض حاصل از صدور مجوزهای بلندمرتبه‌سازی در مرکز و شرق استان در این صندوق تجمیع شود.

رستمی ادامه داد: منابع این صندوق که مدیریت آن زیر نظر استانداری خواهد بود، صرفاً برای رفع نیازها و چالش‌های زیرساختی همان شهرستان هزینه خواهد شد و تأمین آب، مدیریت و دفع پسماند و ارتقای زیرساخت‌های شهری از جمله اولویت‌های هزینه‌کرد این منابع است.

وی با بیان اینکه توسعه متوازن نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست، خاطرنشان کرد: هدف از این رویکرد، کاهش نابرابری در روند توسعه مناطق مختلف مازندران و فراهم کردن زمینه‌ای برای شکل‌گیری توسعه‌ای پایدار، متوازن و استاندارد در سراسر استان است.

کد مطلب 6924250

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    نظرات

    • IR ۰۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      0 0
      پاسخ
      وضعیت جاده وسط محمودآبادخیلی بداست ودو ربرگردان نداره.

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