وزیر ورزش و جوانان: ورزشکاران ۴ هزار و ۷۴۳ مدال در دولت وفاق کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیا مالی عصر شنبه در نشست مشترک با هیئت های ورزشی، سازمان‌های مردم نهاد و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی درتالار اجتماعات این اداره کل در مشهد اظهار کرد: از این تعداد مدال قهرمانی سه هزار و ۲۵۴ مدال توسط ورزشکاران و قهرمانان مرد و یک هزار و ۴۸۹ مدال توسط دختران و بانوان کسب شده است.

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: از کل این مدالها یک هزار و ۷۹۷ مدال طلا بود که ۶۰۰ مدال طلا توسط دختران و بانوان کسب شده است و این خود نشانه دهنده تقویت حوزه ورزش بانوان در کشور و تحقق و عملیاتی شدن سیاست های ما در وزارت ورزش و جوانان در این رابطه است.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه بانوان ضعیف است، گفت: یکی از آرمانهای دولت وفاق آن است که آرمان‌ها و عقاید قائد شهید امت را سرلوحه و در دستور کار خود قرار دهد و تقویت سرمایه گذاری در این حوزه بسیار مهم است.

دنیا مالی با بیان این که سالیان سال است که تاکید شده دولت به تنهایی قادر نیست منابع مالی و نیازهای ورزشی را تامین کند افزود: در بحث بودجه ای اگر ۱۰۰ برابر میزان کنونی را هم داشته باشیم باز هم کم است و پاسخگوی این حوزه نخواهد بود.