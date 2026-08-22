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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۹

وزیر ورزش و جوانان: ورزشکاران ۴ هزار و ۷۴۳ مدال در دولت وفاق کسب کردند

وزیر ورزش و جوانان: ورزشکاران ۴ هزار و ۷۴۳ مدال در دولت وفاق کسب کردند

مشهد- وزیر ورزش و جوانان گفت: ورزشکاران و قهرمانان کشور موفق شدند طی ۲سال اخیر چهار هزار و ۷۴۳ مدال در رشته های مختلف ورزشی کسب کنند که اکثر این مدال‌ها مربوط به مسابقات پاراآسیایی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیا مالی عصر شنبه در نشست مشترک با هیئت های ورزشی، سازمان‌های مردم نهاد و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی درتالار اجتماعات این اداره کل در مشهد اظهار کرد: از این تعداد مدال قهرمانی سه هزار و ۲۵۴ مدال توسط ورزشکاران و قهرمانان مرد و یک هزار و ۴۸۹ مدال توسط دختران و بانوان کسب شده است.

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: از کل این مدالها یک هزار و ۷۹۷ مدال طلا بود که ۶۰۰ مدال طلا توسط دختران و بانوان کسب شده است و این خود نشانه دهنده تقویت حوزه ورزش بانوان در کشور و تحقق و عملیاتی شدن سیاست های ما در وزارت ورزش و جوانان در این رابطه است.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه بانوان ضعیف است، گفت: یکی از آرمانهای دولت وفاق آن است که آرمان‌ها و عقاید قائد شهید امت را سرلوحه و در دستور کار خود قرار دهد و تقویت سرمایه گذاری در این حوزه بسیار مهم است.

دنیا مالی با بیان این که سالیان سال است که تاکید شده دولت به تنهایی قادر نیست منابع مالی و نیازهای ورزشی را تامین کند افزود: در بحث بودجه ای اگر ۱۰۰ برابر میزان کنونی را هم داشته باشیم باز هم کم است و پاسخگوی این حوزه نخواهد بود.

کد مطلب 6924245

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