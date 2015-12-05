عملیات اجرایی تونل محور ایذه ـ سد کارون آغاز شد

اهواز - به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به بازدید استاندار خوزستان از پروژه‌های راه‌سازی اظهار کرد: صبح امروز استاندار، معاون امور عمرانی و برخی مدیران خوزستان از ۱۶ پروژه راه‌سازی استان خوزستان دیدن کردند.

منوچهر رحمانی عنوان کرد: این پروژه‌ها در طول محورهای استان خوزستان واقع در حدفاصل سه‌راهی غیزانیه، هفتکل، باغملک، ایذه، دهدز تا سد کارون ۴ تعریف شده‌اند که طول این پروژه‌ها در مجموع ۲۰۵ کیلومتر است.

رحمانی افزود: اعتبار این پروژه‌ها ۲۱۳ میلیارد تومان است که برخی تکمیل شده‌اند و کمترین آنها با پیشرفت فیزیکی ۶ درصد در حال کار هستند.

وی تصریح کرد: یکی از ۱۶ پروژه در حال اجرا، پروژه احداث راه اصلی محور ایذه ـ سد کارون ۳ به طول ۲۵ کیلومتر است که برای آن نیاز به ساخت یک تونل است که امروز عملیات انفجاری کوه برای احداث این تونل با دستور استاندار از طریق بی‌سیم آغاز شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان همچنین تصریح کرد: احداث باند سبقت دهدز- کارون ۴ به طول ۲۲، ۵ کیلومتر با اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال، احداث واریانت جدید در ایذه به طول ۲۰ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی ۶ درصد و اعتبار یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال، احداث باند دوم جاده باغملک ـ قلعه تل به طول ۱۶ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی ۳۵ درصد و اعتبار ۲۳۰ میلیارد ریال، طرح احداث پل هلایجان با دو دهانه ۱۰ و ۸۰ متری با پیشرفت ۷۰ درصد و اعتبار ۱۷، ۶ میلیارد ریال، طرح احداث تقاطع ناشلیل با پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد و اعتبار ۵، ۲ میلیارد ریال و لکه گیری و روکش آسفالت محور باران گرد تا ایذه به طول ۱۴ کیلومتر با اعتبار حدود ۷۱ درصد از جمله این پروژه‌ها بوده است.