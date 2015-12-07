حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در رابطه با روز شانزده آذر به خبرنگار مهر گفت: روز ۱۶ آذر در کشور ما روزی شناخته شده، تعیین کننده و بیادماندنی است. مردم ما ۱۶ آذر را به خوبی می شناسند. در روز ۱۶ آذر دانشجویان بیدار کشور ما در برابر جریان ساختگی آمریکا ایستادند، شعار دادند و مقاومت کردند تا به آمریکا و حکومت شاه بگویند ایران زیر سلطه آمریکا قرار نمی گیرد.

حجت الاسلام ولی نژاد افزود: در روز ۱۶آذر آموختیم نقش دانشگاه در تعلیم و تربیت و سرنوشت کشور بی نتیجه نیست. ما از روز ۱۶ آذر یاد گرفتیم دانشجوی بیدار ملت خود را سربلند می کند و دانشگاه هوشیار باعث عزت و شرافتمندی کشور است.

وی افزود: درروز ۱۶آذر دانشجویان ما به آمریکا نه بزرگی گفتند و برای استمرار این نه بزرگ هزینه ها پرداخت کردند، شهید دادند، زندان رفتند، اما پای آرمان ها و اعتقاداتشان ایستادند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان گلستان تصریح کرد: ما به دانشجویان سال ۴۲ تا ۵۷ که ندای امام را لبیک گفتند می بالیم، به دانشجویان سال ۵۷ می بالیم که بیدار بودند و انقلاب را به پیروزی رساندند و ۱۳آبان را خلق کردند.

وی افزود: ما به دانشجویان بسیجی از این لحاظ افتخار می کنیم که در هشت سال دفاع مقدس از سنگر علم به سنگر جنگ رفتند و افتخار آفریدند.

حجت الاسلام ولی نژاد تصریح کرد: ما از آرمان ها و اندیشه شهدا یاد گرفتیم عزت این کشور در پرتو بیداری و اعتقادات دینی است. در پرتو کار و تلاش برای کشور است در پرتو اطاعت برداری از رهبری نظام است.

وی افزود: ما در گذشته با امام راحل و امروزه با رهبری عهد و پیمان بستیم که راه شهدا را ادامه دهیم و بر پیمان و عهد خود وفادار باشیم.