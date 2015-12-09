«سفرنامه من» فرم فجر پر کرد/ مستندی درباره گردشگری

صادق صادق‌دقیقی که ساخت دو فیلم «بزرگ‌مرد کوچک» و «تا آمدن احمد» با موضوع دفاع مقدس را در کارنامه خود دارد درباره دلایل ساخت فیلم مستند «سفرنامه من» به خبرنگار مهر گفت: یکی از علاقمندی های من در سینما ساخت آثار مستند است و پیش از ساختن فیلم های بلند سینمایی‌ام، تجربه ساخت چند فیلم مستند را داشتم.

وی ادامه داد: موضوع گردشگری در ایران و مقایسه این صنعت با دیگر کشورها اهمیت بسیاری برای من دارد و طی چهار سال گذشته به شکل پراکنده تصاویری با موضوع گردشگری در ایران، هند، تایلند و ترکیه فیلمبرداری می کردم تا اینکه به شکل جدی تصمیم گرفتم فیلم مستندی با رویکرد انتقادی نسبت به صنعت گردشگری در ایران بسازم و پروانه مرزبان هم به عنوان تهیه‌کننده مرا همراهی کرد و در نهایت مستند «سفرنامه من» ساخته شد.

صادق‌دقیقی درباره رویکرد انتقادی خود نسبت به صنعت گردشگری ایران در مستند «سفرنامه من» گفت: زمانی که روی موضوع گردشگری تحقیق می کردم به این نکته رسیدم که صنعت گردشگری در سه کشور هند، ترکیه و تایلند به نوعی متاثر از فرهنگ ایران است و مساجدی که در تایلند ساخته شده، برگرفته از تمدن اسلامی در ایران است. حال مساجد این کشور و یا حتی ترکیه تبدیل به مکان های دیدنی برای گردشگران شده است اما متولیان گردشگری کشور ما از این مهم غافل هستند.

کارگردان فیلم «تا آمدن احمد» تاکید کرد: یکی از بهانه‌ای که برای رونق نداشتن صنعت توریسم در ایران مطرح می شود، حجاب یا مسائلی از این دست است که اتفاقا این موضوع را در صحبت با گردشگران خارجی عنوان کردم و همه این گردشگران چنین موضوعی را از اساس نفی کردند و گفتند جاذبه های فرهنگی و ادبی ایران برای آنها بسیار اهمیت دارد.

این کارگردان تصریح کرد: در مستند «سفرنامه من» سعی کردم بدون قضاوت و از زاویه های مختلف به مساله گردشگری در ایران بپردازم. این فیلم مستند ۷۶ دقیقه است که فرم حضور در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر را پر کرده است.

صادق دقیقی در پایان گفت: این مستند با کمترین هزینه و در راستای توجه به صنعت گردشگری در ایران ساخته شده و امیدوارم فرصت حضور در بخش مستند این جشنواره را داشته باشد.