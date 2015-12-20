روایتی متفاوت از ورود امام خمینی به ایران/ آن دو ساعت چگونه گذشت

مهرداد غفارزاده درباره دو فیلم مستند «آن دو ساعت» و «اطلسی‌ها» که فرم حضور در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر را پر کرده‌اند به خبرنگار مهر گفت: «آن دو ساعت» یک فیلم مستند داستانی ۷۵ دقیقه‌ای با بازی عمار تفتی است.

وی درباره داستان فیلم مستند «آن دو ساعت» توضیح داد:‌ این فیلم مستند به ناگفته‌هایی از لحظه پرشور ورود حضرت امام خمینى (ره) به ایران می پردازد. شاید برایتان جالب باشد که بدانید امام خمینى(ره) پس از سخنرانى در بهشت زهرا(س) با هلى‌کوپتر به مکانى نامعلوم که کسی اطلاع درستی از آن ندارد عزیمت و ساعاتی کمیته استقبال و همراهان امام موضوع را با التهاب و نگرانی دنبال می کردند.

کارگردان «دریا و ماهی پرنده» ادامه داد: در فیلم مستند «آن دو ساعت» موضوع دو ساعت غیبت امام خمینی (ره) را مورد بررسی قرار داده ام و تماشاگر در نهایت مشاهده خواهد کرد که غیبت امام خمینی (ره) به چه علت بوده است. در این مستند با چهره های حاضر در جریان ورود امام خمینی (ره) به ایران چون علی اکبر ناطق نوری و محمدرضا طالقانی کشتی گیر که در آن زمان بادیگارد امام خمینی (ره) بود، گفتگوهایی انجام شده است.

غفارزاده درباره ساخت مستند «اطلسی ها» هم گفت: «اطلسی ها» به حضور زنان در ۸ سال دفاع مقدس می پردازد که در مراحل تحقیق به ۵۰ بانو رسیدیم که در عرصه سینمای دفاع مقدس حضور پررنگی داشتند و این بانوان از شهرهایی چون تهران، شیروان و بجنورد بودند.

این کارگردان با اشاره به روند تولید این دو فیلم مستند بیان کرد: دو فیلم مستند «آن دو ساعت» و «اطلسی ها» توسط بخش خصوصی و به تهیه کنندگی مسعود ردایی و با علاقه و انگیزه بالای وی تولید شده است. خاستگاه تولید مستندهایی از این دست تلویزیون است و متاسفانه رسانه ملی در عرصه تولید مستندهایی از این دست کوتاهی می کند. من چندی پیش طرح ساخت سریالی با موضوع ورود امام خمینی (ره) را به تلویزیون ارائه کردم ولی متاسفانه توجهی به ساخت این سریال نشد.

وی ادامه داد: علاوه بر مسعود ردایی به عنوان تهیه کننده بخش خصوصی، دفتر تنظیم و نشر آثار امام، سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى، مرکز اسناد انقلاب اسلامى، مرکز تحقیقات و مطالعات ارتش جمهورى اسلامى، سازمان سینمایى وزارت ارشاد و مرکز گسترش سینماى مستند و تجربى در ساخت این فیلم مستند نیز همکاری داشته اند.

غفارزاده در پایان صحبت های خود با اشاره به این مطلب که دو مستند «اطلسی ها» و «آن دو ساعت» تحویل دفتر جشنواره فیلم فجر شده است، گفت: فرم درخواست حضور در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر را پر کرده ام و دو فیلم مستند «اطلسی ها» و «آن دو ساعت» را نیز به دفتر جشنواره تحویل داده ام و در صورت پذیرفته شدن در این دوره از جشنواره فیلم فجر رونمایی خواهند شد.