درگیری لفظی باهنر با عضو هیات رئیسه

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی پس از پایان تذکرات نمایندگان، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: بررسی اتمام این طرح در جلسه امروز امکانپذیر نیست و نطق نمایندگان باید در دستور کار قرار گیرد.

علیرضا منادی عضو هیات رئیسه مجلس که باید اسامی ناطقان را قرائت می‌کرد، به خاطر درگیری که با کوچک‌زاده در جریان بررسی طرح داشت، خطاب به کوچک‌زاده از تریبون هیات رئیسه، گفت: من جواب آقای کوچک‌زاده را روز یکشنبه می‌دهم.

به گزارش مهر، کوچک‌زاده در جریان تذکری خطاب به منادی گفته بود که وی از دانشگاه آزاد دفاع می‌کند.

در ادامه نایب رئیس مجلس خطاب به منادی گفت: وقتی میکروفن شما برای اعلام اساسی ناطق میان ‌دستور باز می‌شود، فقط باید در این رابطه صحبت کنید. منادی اظهار داشت به احترام حضرتعالی چیزی نمی‌گویم.

باهنر خطاب به دهقان عضو دیگر هیات رئیسه گفت: شما اسامی ناطقان را اعلام کنید، اما منادی کاغذ اسامی ناطقان را به دهقان نداد.

باهنر نایب رئیس مجلس که از این اقدام عصبانی شده بود، گفت امروز ناطق نداریم، ادامه دستور را بررسی کنید که منادی عذرخواهی کرده و اسامی ناطقان را قرائت کرد.

زمانی که اولین ناطق پشت تریبون قرار گرفت، محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و بهروز نعمتی نماینده اسدآباد مقابل جایگاه هیات رئیسه به صورت لفظی با هم دعوا کردند؛ این اقدام باعث شد تعداد زیادی از نمایندگان مقابل هیات رئیسه جمع شوند.

نایب رئیس مجلس برای ایجاد نظم در جلسه، نطق را قطع کرده و از نمایندگان خواست در جایگاه‌های خود حضور یابند.

گفتنی است در جلسه علنی امروز تلاش های زیادی از سوی دانشگاه آزاد، وزارت علوم و وزارت بهداشت برای عدم تصویب این طرح صورت گرفت.