انتقاد زاکانی از عدم وجود آزادی بیان در دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه ای به اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ضمن اعتراض نسبت به عدم وجود آزادی بیان در این دانشگاه تاکید کرده است:حضور برخی افراد از جمله اینجانب که بدنبال روشن شدن حق و شفافیت در امورات مختلف هستم با حال و روز آنان ناسازگار است لذا مانع حضورم شدند، به نظر پیگیری و روشن شدن موضوع با ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی که صیانت از حریم دانشگاه و قانون بر عهده ایشان است می باشد. سبب امتنان خواهد بود دستور پیگیری و روشن شدن این نوع برخورد را ریاست محترم جمهوری معلوم نمایند و بررسی کنند چرا در شرایط فعلی برخی عناصر ضد انقلاب و غیر دانشگاهی می توانند با حضور خود در دانشگاه ها اذهان دانشجویان را مشوش نمایند ولی امکان روشنگری و پاسخگویی از مدافعان انقلاب اسلامی و کمترین آنها از بنده گرفته می شود.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر اساتید گرامی، دانشجویان عزیز و کارمندان خدوم دانشگاه آزاد اسلامی

با سلام و تحیات

روز دانشجو را خدمت خانواده محترم دانشگاه بویژه دانشجویان پرتلاش مراکز آموزش عالی سراسر کشور تبریک عرض کرده و برای افتخار آفرینان تاریخ ساز شانزدهم آذر سال 1332 علو درجات را از درگاه احدیت خواستارم.

نقش دانشگاه آزاد اسلامی در آموزش فرزندان این مرز و بوم و تلاش اساتید و دانشجویان این دانشگاه در علم آموزی و دانش اندوزی بر هیچ منصفی پوشیده نیست و خدمات دست اندکاران و خدمتگزاران آن نیز آشکار و روشن می باشد ولی از دیر باز اداره خانوادگی و توجه گروهی و باندی به این مجموعه بزرگ، آسیب های بسیاری را متوجه اساتید، دانشجویان، کارمندان و خانواده آنها نموده است.

مرور بیش از سه دهه از تاسیس این دانشگاه و فراز و نشیب های موجود حکایت گر توجه مافیای قدرت و ثروت به این مجموعه گرانسنگ است، از این رو عناصر پدر خوانده و پشت صحنه آن با همه توان، خود را حافظ منافع و مصالح شخصی و گروهی خود دانسته تا جایی که این مجموعه دانشگاهی را که با امکانات ملت و بویژه شهریه دانشجویان آن توسعه یافته است را ملک طلق خود می شمارند و خود را مستغنی از پاسخگویی به خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز مسوول در کشور می دانند.

تغییر و تحول مدیریتی در این دانشگاه، امیدی را جهت تغییر رویه نادرست قبلی و مشارکت پذیری، پاسخگویی، شفافیت و ارتقاء آموزشی و پژوهشی و تعمیق فرهنگ در این محیط علمی و فرهنگی زنده نمود ولی زود این روزنه امید با بازگشت عناصر نشاندار و صاحب پرونده های آنچنانی به نا امیدی گرایید و امروز به طریقی دیگر راه غلط گذشته دنبال شده و بدتر از آن جریانات قدرت طلب و سیاسی معلوم الحال، بدنبال بهره برداری ابزاری از اساتید، دانشجویان، کارمندان و امکانات گسترده مهیا شده در این مجموعه هستند و بجای قانون مداری، بالا بردن کیفیت آموزشی و پژوهشی، رسیدگی به اوضاع صنفی و خدماتی خانواده عظیم و زحمت کش این دانشگاه و ایجاد شفافیت در درآمدها و مصارف بدنبال فضای اختناق و بسته و ایجاد فشار مضاعف بر فرزندان ارزشی و فداکار آن می باشند.

آیا قانون مداری و قبول ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی و آموزش عالی کشور بر تصمیمات گروهی و باندی رجحان ندارد. آیا بهتر نیست برای دانشجویان و دانشگاهیان حق دانستن و انتخاب قائل شد و از اداره پادگانی دانشگاه ها دست برداشت. آیا پرداختن به کیفیت آموزشی و پژوهشی ارجح به بالابردن میزان درآمد دانشگاه آزاد اسلامی نیست. آیا توجه به فرهنگ عمیق اسلامی که دانشگاه مزین به نام آن است از بی موالاتی فرهنگی و بی توجهی به ارزش ها ترجیح ندارد. آیا شفافیت و پاسخگویی بهتر از کتمان کردن امور و نامحرم دانستن دانشجویان ، اساتید و کارمندان این دانشگاه نمی باشد. آیا .... به هر حال دیگر نمی توان بر مدار خانوادگی و باندی این مجموعه بزرگ دانشگاهی را اداره کرد و سرمایه های مادی و معنوی آن را قربانی اهداف جریانی خاص نمود.

متاسفانه رویه غلط مدیریت این دانشگاه سبب شد که بنده از حضور و خدمت گذاری به دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، رشت و علوم و تحقیقات تهران محروم شوم، طبق قرار قبلی بنا بود به مناسبت روز دانشجو در این سه دانشگاه خدمت عزیزان برسم و به سهم خودم پاسخگویی و شفافیت را پیشه نمایم ولی برخی از مدیران خاص این دانشگاه این امر را مطلوب خود ندانستند و مانع از حضورم گردیدند و بنده نیز با عنایت به اهمیت آرامش و پرهیز از هیاهو در محیط های علمی و احترام به حریم دانشگاه خود را از محضر شما عزیزان محروم نمودم ولی تصمیم گیران این امر نادرست بدانند که این راه مثل مسیر اسلاف خود بن بست بوده و راه به ناکجا آباد است.

از همه عزیزان بسیج دانشجویی که بر بنده لطف نموده و لایق دیدار با دانشجویان و اساتید این دانشگاه ها دانستند متشکرم و به اطلاع همه گرامیان می رسانم که برابر اطلاعات اینجانب درخواست برگزاری این مراسمات طبق قانون از طریق مجاری دانشگاه دنبال شده بود ولی مسئولین این دانشگاه ها بویژه در ستاد مرکزی آن تشخیص دادند حضور برخی افراد از جمله اینجانب که بدنبال روشن شدن حق و شفافیت در امورات مختلف هستم با حال و روز آنان ناسازگار است لذا مانع حضورم شدند، به نظر پیگیری و روشن شدن موضوع با ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی که صیانت از حریم دانشگاه و قانون بر عهده ایشان است می باشد. سبب امتنان خواهد بود دستور پیگیری و روشن شدن این نوع برخورد را ریاست محترم جمهوری معلوم نمایند و بررسی کنند چرا در شرایط فعلی برخی عناصر ضد انقلاب و غیر دانشگاهی می توانند با حضور خود در دانشگاه ها اذهان دانشجویان را مشوش نمایند ولی امکان روشنگری و پاسخگویی از مدافعان انقلاب اسلامی و کمترین آنها بنده گرفته می شود. در خاتمه مجدداً مراتب امتنان و تشکرم را از همه دوستاران حق و حقیقت، اساتيد،دانشجويان و خدمتگزاران دانشگاه آزاد اسلامي بويژه عزيزان بسيج دانشجويي ابراز مي دارم.ان شا الله موفق و پيروز باشيد.

والسلام