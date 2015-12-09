به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو دولتی آلمان، وزارت خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرد: تحریم‌های جدید واشنگتن علیه کره شمالی نیروی راهبردی موشکی کره شمالی، 2 بانک و 3 شرکت کشتیرانی را که در برنامه تسلیحاتی کره شمالی نقش داشته‌اند، نشانه گرفته است.

5 بانک کره شمالی که 2 تا از آنها در سوریه و 2 بانک دیگر در ویتنام دارای شعبه هستند نیز از سوی آمریکا تحریم شده اند.

تحریم های آمریکا سبب قطع مبادلات مالی افراد با شرکتهای کره شمالی شده و دارایی های هر شرکت یا فرد آمریکایی در صورت نقض این قوانین، توقیف می شود.

«آدام ژوبین» معاون بخش تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد: کره شمالی با گسترش برنامه اتمی و ادامه اشاعه تسلیحات کشتار جمعی و سلاح های متعارف، صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند.

کره شمالی سالهاست تحت تحریم های مختلف آمریکا قرار دارد.