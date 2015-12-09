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۱۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۰۸

تحریم‌های جدید آمریکا علیه کره شمالی

تحریم‌های جدید آمریکا علیه کره شمالی

وزارت خزانه داری آمریکا از تداوم تحریم های این کشور علیه کره شمالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو دولتی آلمان، وزارت خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرد: تحریم‌های جدید واشنگتن علیه کره شمالی نیروی راهبردی موشکی کره شمالی، 2 بانک و 3 شرکت کشتیرانی را که در برنامه تسلیحاتی کره شمالی نقش داشته‌اند، نشانه گرفته است.

5 بانک کره شمالی که 2 تا از آنها در سوریه و 2 بانک دیگر در ویتنام دارای شعبه هستند نیز از سوی آمریکا تحریم شده اند.

تحریم های آمریکا سبب قطع مبادلات مالی افراد با شرکتهای کره شمالی شده و دارایی های هر شرکت یا فرد آمریکایی در صورت نقض این قوانین، توقیف می شود.

«آدام ژوبین» معاون بخش تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد: کره شمالی با گسترش برنامه اتمی و ادامه اشاعه تسلیحات کشتار جمعی و سلاح های متعارف، صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند.

کره شمالی سالهاست تحت تحریم های مختلف آمریکا قرار دارد.

کد مطلب 2995361
شقایق لامع زاده

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