ثبت بیشترین بارش برف در شمال استان اردبیل/جو آرام تا یکشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، علی دولتی مهر پیش از ظهر پنج‌شنبه در بازدید از ایستگاه هواشناسی اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: در روزهای اخیر برودت هوا موجب بارش برف در اغلب شهرهای استان شد بطوریکه در بخش های شمالی و مرکزی استان بیشترین بارش ها به ثبت رسیده است.

وی افزود: بررسی ها نشان می دهد بارش در اردبیل ۱۰.۱ میلی متر، در پارس آباد ۳۰.۵ میلی متر در بیله سوار ۳۷.۶ میلی متر، در کوثر ۲.۶ میلی متر، در خلخال ۱۴.۴ میلی متر در گرمی ۲۳ میلی متر، در سرعین ۹.۸ میلی متر، در مشگین شهر ۱۳ میلی متر، در نیر ۱۱ میلی متر، در فرودگاه اردبیل ۱۰.۴ میلی متر و در نمین ۱۲.۵ میلی متر است.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با بیان اینکه شرایط جوی تا یک هفته پیش بینی شده و اطلاع رسانی می شود، ادامه داد: بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد بارش های خفیف همراه با هوای مه آلود و وزش باد طی پنج روز آتی در اغلب مناطق استان حاکم خواهد بود.

دولتی مهر تاکید کرد: پیش بینی ها نشان می دهد در نواحی منتهی به دریای خزر از جمله شهرستان های نمین، گرمی، خلخال، بیله سوار و فرودگاه اردبیل بارش خفیف و مه دور از انتظار نیست.

وی با تاکید به اینکه تا روز یکشنبه هفته آتی جوی آرام در استان پیش بینی شده است، اضافه کرد: بار دیگر احتمال بارش های خفیف و پراکنده از اواسط هفته آتی پیش بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی استان به فعالیت ۸۰ ایستگاه پایش جوی در استان اشاره کرد و افزود: تعمیر و تجهیز به موقع ایستگاه ها به ویژه در فصل زمستان انجام می شود.

دولتی مهر به ضرورت افزایش ایستگاه های اقلیم شناسی و باران سنجی تاکید کرد و متذکر شد: در نظر داریم با تامین اعتبار مناسب توسعه ایستگاه ها را به صورت اولویت دار اجرا کنیم.