اقدام منفعلانه سفارت ایران در باکو مایه تاسف است

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه بین المللی امت واحده در محکومیت کشتار جمعی از مسلمانان و متدینین منطقه نارداران آذربایجان به دست رژیم الهام علی اف، بیانیه‌ای صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

در ایام عزاداری اربعین سالار شهیدان، دست خونین رژیم الهام علی اف بار دیگر گُرده جمعی از مسلمانان و متدینین منطقه نارداران را فشرد و به شهادت و زخمی شدن عده ای و بازداشت و سرکوب عده ای دیگر منجر شد. اتحادیه بین المللی امت واحده ضمن محکومیت این حادثه خاطر نشان می سازد:

۱- رژیم مرتجع الهام علی اف که در مبارزه با مظاهر معنویت و دیانت پس از ده ها سال تازه به الگوی آتاتورک و رضاخان ارتجاع کرده است باید بداند که فشار و اختناق ممکن است در کوتاه مدت به خاموش کردن شعله های اعتراض ملت بینجامد اما این آتش زیر خاکستر روزی دودمان این نظام سفّاک را نیز چون «پهلوی» و «مبارک» و «بن علی» به باد خواهد داد.

۲- فشارهای شدید سالیان اخیر بر فضای دینداران از جمله «ممنوعیت فعالیت گروه های دینی که از کمیته امور دینی دولت آذربایجان مجوز دریافت نکرده اند» و یا مورد مسخره و احمقانه ای چون «ممنوعیت فعالیت طلاب دینی که در کشورهای خارجی تحصیل کرده اند در کنار تدریس پولی و فرمایشی الهیات در دانشگاه های این کشور» نمایانگر عمق وحشت سیستم سرکوبگر علی اف از جریانات اسلامی است. بهانه این سرکوب ها مبارزه با اسلامگرایی افراطی عنوان شده. غافل از اینکه هر چقدر سرکوب ها و فشارها افزایش یابد واکنش های تند نیز غلبه خواهد کرد.

۳- ظاهرا برکناری الدار محمود اف وزیر امنیت ملی (MTN) در کنار اعلام جرم علیه چند تن از مقام های MTN در ارتباط با سواستفاده از اختیارات رسمی و فساد و از جمله تسهیل گری اعزام جریانات تکفیری به سوریه منجر به طراحی اقدام اخیر علیه جنبش اتحاد اسلامی و محاصره و قطع برق و گاز و اینترنت منطقه شیعه نشین نارداران، شهادت ۵ نفر و جراحت و بازداشت ده ها نفر به منظور برقراری نوعی موازنه در سرکوب و حاکمیت وحشت شده است.

۴- اقدام منفعلانه و بیانیه سفارت ایران در باکو مایه تاسف فراوان است. ظاهرا «تنش زدایی» اصل حاکم بر تمام اصول دیگر در دستگاه سیاست خارجی شده و هر اتفاقی هم که بیفتد (چه در فاجعه منا، چه در واکنش به تهدیدات مکرر مقامات ایالات متحده، چه در واکنش به بی نزاکتی رئیس جمهور ترکیه نسبت به رئیس جمهور ایران، چه در حادثه نارداران و ...) دستگاه سیاست خارجی اصل را بر زدودن تنش قرار داده است. سفارت ایران در باکو با انتشار بیانیه ای بدون محکوم کردن اقدام وحشیانه دولت آذربایجان و فشارهای رسانه ای برنامه ریزی شده علیه کشورمان صرفا برای کشته شدگان (و نه شهدا) طلب مغفرت کرده و ضمن رد دخالت در امور داخلی سایر کشورها در پایان نیز آرزوی ثبات و امنیت روز افزون برای کشورهای دوست و برادر کرده است!

۵- لازم است نخبگان سیاسی و فرهنگی و دینی کشور در بحران های منطقه ای و بین المللی اطلاع و موضع گیری دقیق داشته باشند و شبهه خناسان که ملت و حاکمیت ایران نسبت به مستضعفین و مظلومین بی تفاوت هستند را خنثی کنند.