سلیمان میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت خرید تضمینی سیبزمینی از کشاورزان استان اصفهان و رفع مشکلات کشاورزان استان در این زمینه اظهار داشت: اعلام ما از ابتدا این بوده که محصول خریداری شده از کشاورزان نباید احتیاج به دستهبندی مجدد داشته باشد تا بتوانیم از آن محصولات برای صادرات خود استفاده لازم را ببریم.
وی با اشاره به انتقادات کشاورزان استان در این زمینه بیان کرد: سوابق خرید تضمینی سیبزمینی در گذشته باعث شده که برخی کشاورزان فکر کنند که خرید این سیبزمینیها برای امحا است اما امسال اینگونه نیست و خرید آنها برای صادرات صورت میگیرد.
مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان ادامه داد: تأکید ما بر این است که سیبزمینیها از ۴۰ تا ۲۰۰ گرم باشد و حتماً در دستهبندی آماده صادرات باشند و این موضوع مد نظر قرار دارد.
وی بیان کرد: با توجه به تجربه امسال برداشت سیبزمینی بهاره، نزدیک به پنج هزار و ۱۳۷ تن سیبزمینی از استان به ترکمنستان صادر شد و قیمت این میزان از هر کیلو ۱۵۰ تومان تا ۴۷۰ و ۵۰۰ تومان بالا رفت تا با این کار، قیمت تعادلی عرضه و تقاضا تا حدودی تنظیم شود.
میرزایی درباره بحث قیمت پائین خرید سیبزمینی تضمینی از کشاورزان افزود: به هر حال برابر دستورالعمل و مصوبه هیئت وزیران، این سازمان تنها مجری خرید سیبزمینی است. قیمت تضمینی سیبزمینی سال ۹۳ سه هزار ریال بوده و در سال ۹۴، سه هزار و ۶۰۰ ریال است.
وی افزود: البته برای کشت بهاره سال ۹۵، این قیمت به سه هزار و ۸۸۰ ریال میرسد و برای کشت پائیزه سال آینده سه هزار و ۹۸۰ ریال برآورد قیمت از سوی کارشناسان و مصوبه هیئت وزیران صورت گرفته و اجرایی میشود.
مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان با بیان اینکه این سازمان در تغییر قیمت سیبزمینی چندان دخیل نیست، تاکید کرد: با این حال، در حال حاضر به موضوع خرید تضمینی سیبزمینی ورود پیدا کرده و به دنبال صادرات سیبزمینی هستیم با توجه به مراجعات صورت گرفته، مقدمات صادرات فراهم شده و با این اتفاق، قیمت آن بالاتر رفته و شرایط بهتر میشود.
وی پیرامون زمان این خرید تضمینی اضافه کرد: اگرچه این زمان تا پایان آذر اعلام شده اما بنا داریم که آن را تا ۱۰ الی ۱۵ روز با هماهنگی وزارتخانه تمدید کنیم تا این خرید تا ۱۰ دی ادامه داشته باشد.
نظر شما