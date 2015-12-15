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۲۴ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۴۱

در گفتگو با مهر اعلام شد:

ارتفاع برف در کوهرنگ به ۶۰ سانتی متر رسید

ارتفاع برف در کوهرنگ به ۶۰ سانتی متر رسید

شهرکرد - مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری گفت: ارتفاع برف در شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری به ۶۰ سانتی متر رسید.

مهرداد قطره در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش برف سنگین در استان چهارمحال و بختیاری، عنوان کرد: بارش برف طی ۲۴ ساعت گذشته در کوهرنگ ۴۰ سانتیمتر بوده است که هم اکنون ارتفاع برف با میزان بارش برف گذشته به ۶۰ سانتیمتر رسیده است.

وی تاکید کرد: بعد از کوهرنگ بیشترین بارش برف طی ۲۴ ساعت گذشته اختصاص به فارسان و فرخ شهر داشته است که میزان بارش برف در این دو شهر ۱۳ سانتی متر بوده است.

مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: هم اکنون دمای هوای شهرکرد منفی ۲.۶ درجه سانتگیراد است و سورشجان با دمای منفی ۳.۳ سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری  است.

وی با اشاره به پیش بینی آب و هوای استان چهارمحال و بختیاری، عنوان کرد: آب و هوای استان چهارمحال و بختیاری طی روز های آینده صاف تاکمی ابری پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: دما در استان چهارمحال و بختیار به شدت کاهش پیدا می کند.

کد مطلب 3000664

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    نظرات

    • حیدری ۲۲:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۵
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      عالیه خدارو شکر

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