ارتفاع برف در کوهرنگ به ۶۰ سانتی متر رسید

مهرداد قطره در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش برف سنگین در استان چهارمحال و بختیاری، عنوان کرد: بارش برف طی ۲۴ ساعت گذشته در کوهرنگ ۴۰ سانتیمتر بوده است که هم اکنون ارتفاع برف با میزان بارش برف گذشته به ۶۰ سانتیمتر رسیده است.

وی تاکید کرد: بعد از کوهرنگ بیشترین بارش برف طی ۲۴ ساعت گذشته اختصاص به فارسان و فرخ شهر داشته است که میزان بارش برف در این دو شهر ۱۳ سانتی متر بوده است.

مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: هم اکنون دمای هوای شهرکرد منفی ۲.۶ درجه سانتگیراد است و سورشجان با دمای منفی ۳.۳ سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری است.

وی با اشاره به پیش بینی آب و هوای استان چهارمحال و بختیاری، عنوان کرد: آب و هوای استان چهارمحال و بختیاری طی روز های آینده صاف تاکمی ابری پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: دما در استان چهارمحال و بختیار به شدت کاهش پیدا می کند.