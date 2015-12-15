تصویب قطعنامه پیشنهادی ۱+۵ در شورای حکام/ PMD مختومه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز سه شنبه با اجماع قطعنامه پشنهادی گروه ۱+۵ برای بستن پرونده ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران «پی ام دی» را تصویب کرد.

پیش نویس این قطعنامه پیشنهادی هفتم دسامبر از سوی گروه ۱+۵ به اعضای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه شده بود.

در جلسه فوق العاده امروز شورای حکام گزارش آمانو درباره ارزیابی نهایی در خصوص مسائل گذشته و حال مطرح و بعد از آن، در خصوص قطعنامه پیشنهادی ۵+۱ تصمیم گیری شد.

مطابق توافق هسته ای ایران و ۱+۵، تعهدات ایران در برجام و متقابلا لغو تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی توسط ۱+۵، بعد از مختومه شدن پرونده هسته ای در شورای حکام لازم الاجرا می‌شود.

بنابر این گزارش، مهم‌ترین محورهای این قطعنامه عبارتند از:

- استقبال از انعقاد برجام و نیز «نقشه راه» بین ایران و آژانس برای حل و فصل موضوعات باقیمانده گذشته و حال (پی ام دی)

- همراهی با شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه «انعقاد برجام نشانگر یک تغییر بنیادین در رسیدگی به این موضوع است»

- توجه به گزارش اخیر مدیرکل به شورای حکام در خصوص موضوعات باقیمانده گذشته و حال (پی ام دی) به عنوان مبنایی برای بستن پرونده و اعلام خاتمه رسیدگی به این موضوعات

- ابراز رضایت از اینکه نقشه راه طبق برنامه زمانی توافق شده انجام گردیده است

- ملحوظ داشتن صریح بسته شدن پرونده پی ام دی با عنایت به تکمیل نقشه راه

- لغو 12 قطعنامه شورای حکام که طی سالهای 2003 تا 2012 در رابطه با موضوع اجرای پادمان با ایران و از جمله مطالعات ادعایی علیه ایران تصویب شده اند

- لغو تصمیم های قبلی شورای حکام در مورد منع ارائه مساعدت های فنی به ایران

- ختم رسیدگی به دستورکار جاری شورا: «اجرای موافقتنامه پادمان ان پی تی و مفاد ذیربط قطعنامه های شورای امنیت در جمهوری اسلامی ایران» که نگاه به گذشته داشت

- ایجاد یک دستور کار جدید تحت عنوان: «اجرای برجام و راستی آزمایی و نظارت در ایران در پرتو قطعنامه شماره 2231 (2015) شورای امنیت» که نگاه به آینده دارد

- مشخص کردن دوره زمانی 10 ساله برای عادی سازی پرونده ایران در شورای حکام

علاوه بر موارد فوق:

- در این قطعنامه برای اولین بار با لحنی مثبت در مورد همکاری ایران به منظور حل و فصل موضوعات هسته ای صحبت شده است، و هیچ نکته یا عبارت پردازی منفی همچون ابراز نگرانی و ... در آن وجود ندارد.

- قطعنامه هیچ درخواستی از مدیرکل برای ادامه کار روی موضوعات گذشته ندارد. حتی قطعنامه های گذشته شورای حکام که در آنها از مدیرکل خواسته شده بود در مورد پی ام دی گزارش بدهد هم لغو شده اند. بدین ترتیب از نظر شورای حکام به عنوان رکن تصمیم گیری آژانس، مدیرکل دیگر در مورد پی ام دی وظیفه ای ندارد.

- از این به بعد طبق بند 4 قطعنامه، مدیرکل تنها در خصوص اجرای برجام و یا بروز مشکلی خاص در اجرای برجام گزارش خواهد داد. در حقیقت مدیرکل منبعد فقط نگاه به آینده دارد.

به طور خلاصه به نظر می رسد که این قطعنامه مؤلفه های لازم برای مختومه شدن موضوع پی. ام. دی را دارا باشد. این مولفه ها عبارتند از:

- اذعان به تکمیل نقشه راه بین ایران و آژانس،

- لغو 12 قطعنامه پیشین شورای حکام در خصوص ایران،

- خاتمه دادن به موضوع «اجرای پادمان در ایران» در دستورکار آژانس و ایجاد موضوع جدیدی تحت عنوان «اجرای برجام»،

- اذعان صریح به بسته شدن پرونده و استفاده از کلمه close در بند 9.