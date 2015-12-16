به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، همایش ملی اقتصاد انرژی با رویکرد انرژی های تجدیدپذیر در شهرستان نیشابور با قرائت پیام علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز به کار کرد.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انرژی از منابع ارزشمند طبیعت است. بشر به شیوه های گوناگون پیوسته کوشیده است با بکارگیری انرژی های در دسترس فعالیت های خود را به آسانی با کمترین هزینه و با بالاترین سرعت به انجام رساند. جمعیت جهان رو به افزایش است و اگر الگوی جاری با بکارگیری انرژی تغییر نکند، مصرف انرژی نیز رو به افزایش خواهد بود.

طبیعت منبع انرژی است، اما در نحوه کسب انرژی از آن، حفظ محیط زیست به الزامی جهانی تبدیل شده است. به هر حال تعیین منابع انرژی پاک تجدیدپذیر و اقتصادی، از ضروریات نظام های اقتصادی جهان است.

با توجه به مصرف زیاد و فزاینده سوخت های فسیلی همچون زغالسنگ، نفت، گاز و مانند آنها در طی سال های گذشته و محدود بودن منابع این نوع سوخت ها، توجه به جایگزینی انرژی های تجدیدپذیر امری اجتناب ناپذیر است.

پایان پذیری منابع سوخت های فسیلی و محدودیت های آن در تأمین انرژی و نیز آسیب های محیط زیستی، آلاینده های ناشی از بهره برداری از منابع فسیلی انرژی استفاده و توسعه کاربردهای انرژی های تجدیدپذیر را به عنوان یک منبع انرژی پاک و عاری از آلودگی زیست محیطی ضروری می کند.

استفاده از انرژی های تجدیدپذیر نه تنها سبب تنوع در سبد کشورها می شود، بلکه با استفاده از این نوع انرژی و یا حداقل سازی مصرف سوخت های فسیلی، می توان آنها را صادر کرد و یا در صنایع پتروشیمی آنها را به انواع کالاهای با ارزش افزوده بالا تبدیل کرد.

از این رو در برنامه ها و سیاست های بین المللی، در راستای توسعه پایدار جهانی، نقش ویژه ای به منابع تجدیدپذیر انرژی محول شده است.

در حال حاضر کشور ما هزینه سنگین اعتقاد به اقتصاد نفتی را پرداخت می کند، هزینه هایی مانند یارانه سوخت، دارو و درمان، مواد غذایی با حمایت از صنایع زیانده دولتی بخش خصوصی شبه دولتی و غیره. بدیهی است که ادامه این روش منطقی نیست.

ما امروز در اقتصاد جدیدی به سر می بریم که توسط فناوری اطلاعات رو به رشد به وجود آمده، که در آن قدرت نرم کشورها، جایگزین قدرت نظامی، سخت افزاری و حتی دیپلماسی کلاسیک شده است.

سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر می تواند تکمیل کننده این پروسه باشد و با اقتصاد جدید، افزایش ثروت عمومی از طریق ایجاد کسب و کار جدید به وجود خواهد آمد. کشور ما، از نظر شرایط جغرافیایی در منطقه ای است که می تواند با خلاقیت و کمک گرفتن از مدیریت مدرن جهانی، سهم قابل توجهی را در بازار انرژی های پاک به دست آورد. فقط کمی اعتماد به نفس لازم داریم که زمینه به وجود آمدن آن هم، کسب سهم تولید و خدمات فنی مهندسی در بازار جهانی است.

جمهوری اسلامی ایران در یکی از مناطق استراتژیک جهان به ویژه از نقطه نظر انرژی واقع شده، استفاده بهینه از منابع انرژی های فسیلی و ارتقاء میزان بهره برداری از منابع متنوع انرژی های تجدیدپذیر جهت تأمین بخشی از نیاز روزافزون انرژی کشور می بایست مورد توجه قرار گیرد. زیرا کشور ایران از لحاظ برخورداری منابع مختلف انرژی یکی از غنی ترین کشورهای دنیا محسوب می گردد و علاوه بر وجود منابع گسترده سوخت های فسیلی و تجدیدناپذیر نظیر نفت و گاز دارای پتانسیل فراوان انرژی های تجدیدپذیر از جمله باد، خورشید، زیست توده و زمین گرمایی نیز می باشد که ضرورت دارد بررسی راه های مصرف آنها که در اقتصاد کشور نیز تأثیر فراوان دارد بیش از پیش احساس می شود.

یکی از اهداف مهم برگزاری اولین همایش ملی اقتصاد انرژی، تبیین و بررسی چگونگی استفاده و مدیریت توسعه انرژی های تجدید پذیر و ارائه راهکارهایی در جهت بهینه سازی در صرفه جویی و کاهش آلودگی هوا و محیط زیست، استفاده از این انرژی های نو باشد که امید است به این اهداف دست یابد.

در پایان ضمن تقدیر و تشکر از دست اندرکاران برگزاری این همایش علمی و اقتصادی امید دارم دستاوردهای حاصل از اندیشه و نظرات صاحب نظران و متخصصین باعث تقویت این حوزه ارزشمند در کشور شود.

دکتر علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی