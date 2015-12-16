«ترکیب بندی در عکاسی» به چاپ نوزدهم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات سروش، کتاب «ترکیب‌بندی در عکاسی» اثر هارالد مانته با ترجمه پیروز سیار به تازگی توسط انتشارات سروش به چاپ نوزدهم رسیده است.

این کتاب تحلیل موشکافانه ای از سازاهای تصویر و نیز مثال های عکاسی عالی را مورد بررسی قرار داده و سعی دارد گوشه هایی از اصول بنیادی هنر ترکیب بندی را نشان دهد. اصل این کتاب به زبان آلمانی نوشته شده و پیش از این به دو زبان انگلیسی و فرانسه ترجمه شده است. ترجمه فارسی این کتاب توسط پیروز سیار از روی ترجمه فرانسوی آن صورت گرفته است.

«ترکیب بندی در عکاسی» در ۵ بخش قطع، نقطه، خط، سطح و تضادها نوشته شده و مطالب آن به ۴۸ موضوع مجزا تقسیم شده است و برای هر مطلب عنصر ترکیب بندی مربوط به آن وسیله، مثال های عکاسی و طرح های توصیفی ارائه شده است.

در بخش قطع به موضوعاتی چون بررسی قطع سطح، قطع مربع و قطع مستطیل پرداخته شده است. نقطه قوی سطح، شکل های نقطه ها، همجواری دو نقطه و دگرگونی های مثلث دیدگانی از موضوعات بخش نقطه است.

در بخش خط نیز به خط عمودی، خط افق، خط مایل و تضادهای خط ها توجه شده است. در قسمت سطح به مثلث، دایره، مربع، مستطیل، شکل های آزاد، شکل های تخیلی و در بخش تضادها به موضوعات نقطه و خط، نقطه، سطح و خط، بخش بندی طلایی و تقسیم فضا، تضاد کمی و ... پرداخته شده است. ترکيب‌بندی يا کمپوزيسيون از اجزا اصلی تشکيل دهنده يک عکس است و نقش به‌سزايی در رساندن مفهوم و خواست عکاس به مخاطب دارد و در این کتاب سعی شده مفهوم هنر عکاسی به خوبی برای خوانندگان روشن شده و دنیایی جدید از تصویر به روی وی گشوده شود.

چاپ نوزدهم این کتاب با ۱۰۷ صفحه مصور با شمارگان ۲ هزار نسخه و قیمت ۲۱۰ هزار ریال منتشر شده است.