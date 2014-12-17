به گزارش خبرگزاری مهر، جلد اول کتاب حاضر روایتگر ۳ داستان کوتاه تخیلی است که برای کودکان نوشته شده و میتواند بسیار آموزنده و جذاب باشد. در یکی از داستانهای این کتاب با عنوان غول و ماهیگیر آمده که مرد ماهیگیر روزی برای صید ماهی به دریا میرود. او چند باری تور خود را پهن میکند اما چیزی نصیبش نمیشود.
آخرین باری که تور خود را پهن می کند یک کوزه بسیار سنگین را بالا میکشد. وقتی در کوزه را باز میکند یک غول بسیار بزرگ بیرون میپرد. غول که فکر میکرد ماهیگیر قصه، پادشاه است، شروع به عذرخواهی از او میکند. ماهیگیر متوجه غم و گرفتاری غول شده و برای نجات او دست به کار میشود اما ... ۲ داستان دیگر این کتاب با نامهای همسایه فقیر و همسایه ثروتمند و به دنبال بخت نیز هریک به طرح داستانی جذاب و آموزنده برای کودکان میپردازد که خواندن آن برای کودکان و نوجوانان و خانوادههای آنان توصیه میشود.
چاپ دوم این اثر در ۵۲ صفحه مصور رنگی، در شمارگان هزار نسخه و قیمت ۴ هزار و ۵۰۰ تومان منتشر شده است.
جلد دوم کتاب «قصههای شبهای چله» نیز ۳ داستان به نامهای مرد خسیس، غلام تنبل و گنج واقعی را روایت میکند. هر یک از این ۳ داستان با زبانی ساده و کودکانه داستانهایی کهن را بیان میکند که در دل خود حرفهای زیادی را دارد. مرد خسیس داستانی مردی ظرف فروش را روایت میکند که به خسیس بودن شهره بود. یک روز پیشکار پادشاه به مغازه وی آمد و مقدار زیادی از او ظرف خرید و برای حمل بار مقدار زیادی سکه پرداخت کرد اما مرد خسیسی برای اینکه پول زیاید خرج نکند قصد سوء استفاده از یک جوان باربر را داشت اما اتفاقی برای او میافتد که متحمل خسارتهای زیادی میشود.
چاپ دوم این اثر نیز در ۴۸ صفحه مصور رنگی، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۴ هزار و ۵۰۰ تومان منتشر شده است.
جلد سوم کتاب «قصههای شبهای چله» نیز ۳ داستان مرد زیرک و چاه خداداد، پهلوان ترسو، ملک و شاهین را بازگو میکند. در داستان پهلوان ترسو آمده است که یک بازرگان برای رهایی از دست راهزنان تصمیم میگیرد با یک پهلوان همراه شود. او که در طول مسیر از قدرت بدنی و ظاهر تنومند پهلوان چیزهای زیادی را دیده بود با خیال راحت در کنار وی به سفر خود ادامه میداد تا اینکه راهزنان به آنها حمله کردند اما پهلوان قصه از ترس راهزنان به گوشهای رفت و هیچ کاری نکرد. مرد بازرگان با این سفر فهمید که شجاعت به زور بازو نیست و برای کسب کردن این تجربه همه اموال خود را از دست داد.
چاپ دوم جلد سوم این اثر نیز در ۵۲ صفحه مصور رنگی با شمارگان هزار نسخه و قیمت ۴ هزار و ۵۰۰ تومان منتشر شده است.
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