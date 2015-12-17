بخش خصوصی در مازندران به جایگاه واقعی نرسید

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: نشست مشترک خانه صنعت و معدن و تجارت مازندران با مسئولان اقتصادی برای بررسی مشکلات و چالش‌های فراروی این بخش صبح پنجشنبه برگزار شد.

اعضای هیئت‌مدیره خانه صنعت ایران و استان مازندران و روسای تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی استان مازندران در این نشست توجه به اقتصاد و تولید صادرات محور، تدوین استراتژی و برنامه جامع اقتصادی، صنعتی، اولویت‌بندی حمایت‌ها، ایجاد بانک آمار و اطلاعات جامع، بهره‌گیری بیشتر از وابسته‌های بازرگانی به‌ویژه در مواقع برگزاری نمایشگاه‌ها، تحلیل و بررسی دقیق مشکلات و تأسیس مجمع تشکل‌های صنعتی و معدنی را مورد تأکید قراردادند.

عبدالله مهاجر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی مازندران بابیان اینکه همدلی و هم‌زبانی خوبی در تشکل‌های استان هم‌اکنون وجود دارد افزود: خوشبختانه قدم‌های خوبی برای تعامل برداشتیم.

تصمیمات قابلیت اجرایی ندارد

عبدالله مهاجر اظهار داشت: متأسفانه بیشتر شعار داده می‌شود و تصمیمات قابلیت و ضمانت اجرایی لازم را ندارند زیرا دولت بدهکارترین بخش به بانک‌ها بوده و جایگاه بخش خصوصی نیز هنوز جایگاه واقعی نیست.

وی عنوان کرد: این در حالی است که جایگاه اتاق کشوری نظیر ترکیه بسیار بالاست و دارای ۱.۵ میلیون عضو و دانشگاهی با همه رشته‌های اقتصادی و تولیدی با چهار هزار دانشجو و سود تسهیلات در این کشور همسایه ۴.۵ درصد است بنابراین چگونه می‌توانیم با این کشورها رقابت کنیم.

معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مازندران بابیان اینکه باید به سمت تولید دانش‌بنیان برویم افزود: قیمت جهانی نفت به حداقل ممکن کاهش‌یافته که بی‌سابقه است و گرچه بازارهای دنیا نیز در رکود به سر می‌برند اما باید با جدیت و سرعت به دنبال صادرات غیرنفتی باشیم.

مهدی رازجویان اذعان کرد: مشکلات حوزه صنعت و معدن از بخشه‌ای کشاورزی و خدمات بیشتر است و باید راهکارهایی بی اندیشیم تا مرتفع شود.

رازجویان قانون حمایت از تولید رقابت‌پذیر را قانون خوبی برشمرد و خواهان دقت نظر و پیگیری تشکل‌ها، صنعتگران و معدن کاران در اجرای آن شد.

حرکت به سمت تولید دانش بنیان

معاون اقتصادی استاندار استان بابیان اینکه باید به سمت تولید دانش‌بنیان برویم خاطرنشان کرد: ضرورت دارد که از تولیدات سنتی خارج شویم و به محصولات مشتری محور روی‌آوریم.

وی آمادگی بهره‌گیری از دانش و تجربه معادن کشورهای خارجی ازجمله لهستان و برگزاری جلسات ویژه رفع مشکلات را اعلام داشت. نامبرده همچنین اظهار کرد؛ خوشبختانه تشکل‌های ما پای‌کار هستند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران خواستار ایجاد جنبش همبستگی ملی برای برطرف کردن این چالش‌ها شد و گفت: همه از مشکلات و موانع سر راه اقتصاد و صنعت باخبریم بنابراین باید بیشتر در مورد اینکه چه راه‌حل‌هایی را در پیش بگیریم اندیشه کنیم.

محمد محمد پور افزود: باید جنبش همبستگی ملی برای برطرف کردن این چالش‌ها ایجاد کنیم و موضوعات مهمی همچون بستن تعرفه‌ها برای واردات بعضی کالاها و سرمایه‌گذاری خارجی را بشدت دنبال کنیم.