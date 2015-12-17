۱۱۲ اثر موسيقايی در صف بررسی اسکار بهترین موسیقی متن فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورايتی، از ميان اين آثار در نهايت ۵ موسيقي به عنوان نامزدهاي نهايي انتخاب خواهند شد.

در ميان اين ۱۱۲ اثر موسيقي فيلم‌هايي چون «۳۳» و «توتم گرگ» جاي دارند. در عين حال موسيقي انيو موريكونه براي فيلم «هشت نفرت انگيز» نيز در اين بخش داراي شرايط خوانده شد. اين موسيقي شامل حدود ۳۰ دقيقه از موسيقي جديد و چند دقيقه از موسيقي‌هايي است كه او پيشتر نوشته بود. حضور موسيقي فيلم‌هايي چون «عشق و بخشش» ساخته آتيكوس راس، «قله خون» ساخته فرناندو ولاسكز، «بازگشته» ساخته آلوا نوتو و ريوچي ساكاموتو و «جواني» ساخته ديويد لانگ در اين فهرست نيز قابل توجه است.

«سن آدلاين»، «آنوماليسيا»، «مرد مورچه‌اي»، «هيولاهاي بي‌وطن»، «كمبود بزرگ»، «مراسم عشاي سياه»، «پل جاسوسان»، «بروكلين»، «سوخته»، «كنار دريا»، «كارول»، «سيندرلا»، «كريد»، «سكته مغزي»، «دختر دانماركي»، «اورست»، «اكس ماكينا»، «دور از جماعت ديوانه»، «خشمگين ۷»، «اسم من ملاله است»، «افسانه»، «مد مكس: جاده خشم»، «مينيون‌ها»، «پيكسل‌ها»، «اتاق»، «سن اندرياس»، «استيو جابز»، «اسپكتر» و «كانون توجه» از جمله مشهورترين فيلم‌هاي ۲۰۱۵ هستند كه از نظر موسيقي مورد بررسي آكادمي اسكار قرار مي گيرند.

سال پيش الکساندر دسپلا برای موسیقی فیلم «هتل بزرگ بوداپست» جایزه اسکار این بخش را به خانه برد.

هشتاد و هشتمین مراسم اسکار ۲۸ فوریه ۲۰۱۶ برگزار خواهد شد