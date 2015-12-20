«رستگاری در شائوشنگ» کلاسیک ماندگار شد/ معرفی دیگر آثار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، هر سال در آستانه کریسمس اسامی ۲۵ فیلم از سوی کنگره آمریکا اعلام میشود که به فهرست ملی ثبت فیلم آمریکا راه مییابند تا به عنوان آثار ارزشمند کلاسیک به عنوان میراث فرهنگی برای نسلهای آینده باقی بمانند.
این فیلم ها باید از نظر فرهنگی، تاریخی، یا معنای هنری به غنای میراث سینمای کشور کمک کنند. در عین حال باید حداقل ۱۰ سال از زمان ساخت فیلم گذشته باشد تا بتواند وارد این قهرست شود.
در کنار فیلمهای مشهوری چون «رستگاری در شائوشنگ»، «تاپ گان» و «محرمانه لس آنجلس»، کمدی درام «حضور»، «زندگی درونی آفاسیا» محصول ۱۹۶۸ و «نشان زورو» محصول ۱۹۲۰ از دیگر آثاری هستند که امسال برگزیده شدند تا وارد این فهرست شوند.
فیلم «ضبط عطسه توسط کینهتوسکوپ ادیسون» که قدیمیترین فیلم از آغاز سینما و متعلق به سال ۱۸۹۴ است نیز به فهرست ثبت ملی فیلم اضافه شده است.
نسخه اسپانیاییزبان «دراکولا» ساخته شده در سال ۱۹۳۱، کمدی کوتاه «رویای اهریمن خرگوش» که سال ۱۹۰۶ تولید شده و فیلم صامت «زمانی یک احمق وجود داشت» محصول ۱۹۱۵ از دیگر فیلم هایی هستند که امسال به این منظور انتخاب شدهاند.
«ثانیهها» ساخته جان فرانکنهایمر محصول ۱۹۶۶، «شکارچیان روح» با بازی بیل موری محصول ۱۹۸۴ و فیلم «وینچستر ۷۳» با بازی جیمز استوارت متعلق به سال ۱۹۵۰ نیز از دیگر فیلم های منتخب امسال هستند.
تعداد فیلمهای فهرست ثبت ملی فیلم آمریکا اکنون شامل ۶۷۵ اثر ماندگار سینمایی است.
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