افت قیمت مرکبات در شب یلدا/ هندوانه گران در مغازه های اصفهان

ناصر اطرج در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قیمت مرکبات این هفته نسبت به هفته گذشته بین ۱۰ تا ۳۰ درصد در اصفهان کاهش داشته است.
وی با اشاره به اینکه اگر قیمت هندوانه افزایش یافته به علت کمبود آن در سطح بازار است، ادامه داد: در حال حاضر قیمت هندوانه نو بین دو تا سه هزار تومان است و هندوانه که داخل انبارها نگه داشته شده بین یک هزار تا یک هزار و پانصد تومان به ازای هر کیلو به فروش می رسد.
رئیس اتحادیه عمدهفروشان میادین میوه و ترهبار استان اصفهان با اعلام اینکه از ۲۰ روز پیش اقدام به وارد کردن هندوانه از میناب و بندرعباس کردیم و تاکنون نیز این اقدام ادامه دارد، اعلام کرد: با توجه به بارش بارانهای فراوان در هرمزگان، بخش زیادی از صیفیجات و هندوانه از بین رفته و همین عامل سبب افزایش قیمت هندوانه در اصفهان شد.
وی تاکید کرد: دو ماه پیش هندوانههایی از دزفول به اصفهان وارد شد و به مناسبت شب یلدا در انبارها ذخیره سازی شد که قیمت این نوع هندوانه بین یک هزار تا یک هزار و پانصد تومان است.
اطرج با اشاره به اینکه امروز نزدیک به صد تن هندوانه وارد میدان میوه و ترهبار اصفهان میشود، گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی نامناسب خانوارها همچون سالهای گذشته شب یلدا به صورت مفصل در خانهها برپا نمیشود و به همین دلیل فکر نمی کنیم هندوانههای وارداتی با وجودی که نسبت به سالهای گذشته کمتر است، کفاف خانوادهها را ندهد.
وی گفت: قیمت کیوی، موز و نارگیل همچون هفتههای گذشته است و هیچ افزایش قیمتی نداشته ایم.
اطرج اعلام کرد: قیمت هر کیلو کیوی بین یک هزار و پانصد تا سه هزار تومان، نرخ هر نارگیل از دو هزار تا سه هزار تومان و موز نیز با قیمت دو هزار تا سه هزار تومان در بازار موجود است.
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