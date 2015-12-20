به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری شنبه شب در نخستین یادواره سرداران و ۴۸ شهید چهار محل قدیم بوشهر اظهار داشت: چهار محله کوتی، شنبدی، دهدشتی و بهبهانی در شهر بوشهر به عنوان چهار محل قدیم، محل شکل‌گیری و توسعه بوشهر با محوریت مساجد بوده‌اند.

وی با اشاره به اینکه همه برنامه‌ها در این چهار محل در فضای دینی و مذهبی شکل گرفته است، خاطرنشان کرد: مردم چهار محل قدیم بوشهر در پرتو آموزش آموزه‌های دینی از مکتب بزرگان رشد کردند.

امام جمعه بوشهر با اشاره به حضور گسترده مردم این منطقه از بوشهر در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل، بیان کرد: جوانان این خطه در کنار سایر جوانان با بهره‌گیری از رهنمودهای امام راحل وارد صحنه مقاومت و دفاع مقدس شدند.

وی با تاکید بر اینکه مردم استان بوشهر همواره در کنار ولایت ایستاده‌اند، اضافه کرد: چهار محل قدیم بوشهر شناسنامه تاریخ مقاومت، دین‌مداری و ولایت‌مداری استان است.

آیت‌الله صفایی بوشهری مردم استان بوشهر را مردمی دین‌دار و ولایت مدار توصیف کرد و افزود: مردم بوشهر همیشه در کنار رهبری و ولایت هستند.

وی با اشاره به اینکه دشمنان در تلاش برای توسعه تهاجم فرهنگی و جنگ نرم خود هستند، ادامه داد: نیاز امروز جامعه ما مقاومت و ولایت‌مداری و پایداری و بصیرت است.

در پایان از خانواده‌های شهدای چهار محل قدیم بوشهر تجلیل شد.