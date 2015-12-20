ترکیه نیروهای بیشتری را از عراق خارج می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، وزارت امور خارجه ترکیه با صدور بیانیه ای رسما پذیرفت که هماهنگی میان آنکارا و بغداد بر سر اعزام نیروهای ترکیه به پایگاه «بعشیقه» در نزدیکی شهر موصل، با اشکال مواجه بوده است.

به این ترتیب، ترکیه که پیشتر با اعمال فشار بغداد اندکی از شمار نیروهای متجاوز در شمال عراق کاسته بود، اکنون می گوید که قصد دارد تعداد بیشتری از آنها را این منطقه خارج کند.

گفته می شود که این اقدام ترکیه واکنشی است به اظهارات اخیر «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا که کاهش تنش در روابط آنکارا – بغداد را خواستار شده بود.

ترکیه در اوایل ماهی میلادی جاری (دسامبر) به بهانه اهداف آموزشی، دستکم ۱۵۰ نظامی خود را به شمال عراق فرستاد.

اما مقامات عراقی در واکنشی شدید، این اقدام ترکیه را که بدون هماهنگی با دولت بغداد صورت گرفته بود، محکوم کرده و آن را نقض تمامیت ارضی عراق تلقی کردند.

وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه اخیر خود مدعی شد: ترکیه با در نظر گرفتن دغدغه های عراق و با توجه به لزوم مبارزه با داعش به خروج نیروهای خود از استان «نینوا» که سرچشمه این سوء تفاهم است، ادامه می دهد.

پیشتر تلویزیون رسمی ترکیه به نقل از مقامات رسمی این کشور از خروج ۱۰ تا ۱۲ خودورو نظامی از پایگاه «بعشیقه» به قصد ترک منطقه خبر داده بود.

این اقدام چند روز پس از آن صورت می گیرد که «احمد داود اغلو» نخست وزیر ترکیه اعلام کرد بعد از مذاکره با مقامات عراقی تصمیم گرفته شده که نیروهای نظامی مستقر در پایگاه بعشیقه را مجددا سازماندهی کنند.

با این حال، هنوز معلوم نیست چه تعداد از سربازان ترکیه بعشیقه را ترک می کنند و مقصد نهایی آنها کجاست.