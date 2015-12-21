به گزارش خبرگزاری مهر، اتابک جعفری با اشاره به وقوع پدیده اِل نینو در استان سمنان خاطرنشان کرد: گرچه وقوع این پدیده در کشور کمی زمین تشنه کشورمان را از وضعیت قرمز بیرون می‌آورد؛ اما پس از آن، شاهد خشکسالی شدیدی در کشور خواهیم بود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با بیان اینکه دوره خشکسالی سختی در انتظار سمنان است، اظهارداشت: کاهش آورد دِبی چشمه‌ها، کاهش تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و افزایش برداشت از آبخوان‌ و نیز افت مضاعف سفره‌‌های آب زیرزمینی از اثرات مهم خشکسالی در استان سمنان بوده است.

وی گفت: دوره خشکسالی سختی در انتظار کشور و استان سمنان است و باید برای این شرایط آماده باشیم. از اینرو باید برای حفظ منابع آبی کشور در شرایط بحرانی و خشکسالی آتی، مصرف آب را در همه بخش‌ها مدیریت کنیم تا در آینده با مشکلات جدی برخورد نکنیم.

جعفری افزود: امروز باید همه در مصرف آب صرفه جویی کنیم تا در دوره خشکسالی از گردنه سخت کم‌آبی با صحت و سلامت عبور کنیم و در این راه، آگاه سازی عمومی نقش زیادی را خواهد داشت. این مقام مسئول در وزارت نیرو با بیان اینکه خشکسالی‌ها همواره مشکلات زیادی را در حوزه منابع آب ایجاد می‌کنند، گفت: کاهش آورد دبی رودخانه‌ها در کشور از اثرات خشکسالی سال‌های اخیر بوده که مردم را با مشکلات زیادی مواجه کرد.

مدیرعامل آب منطقه ای سمنان با بیان اینکه قنات‌های استان سمنان نیز کم‌آب شده‌اند عنوان کرد: کاهش آورد دبی چشمه‌ها، کاهش تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و افزایش برداشت از آبخوان‌ و نیز افت مضاعف سفره‌‌های آب زیرزمینی از اثرات مهم خشکسالی در استان سمنان بوده است.