علیرضا زراسوندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشنواره ابداعات و اختراعات رویش از جشنوارههای معتبر و مورد تائید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است که در کنار سایر جشنوارهها برگزار میشود.
وی افزود: شناسایی مخترعان و مبتکران و در ادامه توانمندسازی آنان در راستای برگزاری این جشنواره نشان از اعتبار و اهمیت آن دارد.
رئیس بنیاد نخبگان خوزستان با بیان اینکه مخترعانی که طرحهای ارائه شده آنان در جشنواره پذیرفته شود، تحت پوشش بنیاد قرار خواهند گرفت، تصریح کرد: این افراد بهعنوان مخترع سطحهای یک، دو و سه تقسیمبندی میشوند، به این ترتیب که افراد دارای اختراع در سطح یک، افرادی که اختراع را تجاریسازی کنند در سطح دو و افرادی که اختراع را به تولید برسانند در سطح سه قرار خواهند گرفت.
زراسوندی در خصوص جشنواره منطقهای رویش که به میزبانی استان خوزستان برگزار میشود، بیان کرد: این جشنواره با مشارکت استانهای فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد امسال برای نخستین بار به میزبانی خوزستان برگزار میشود.
وی با اشاره به برنامهریزی یکساله برای اجرای این جشنواره گفت: نامنویسی برای این جشنواره از طریق سامانه بنیاد ملی نخبگان به نام «سامانه ثریا» صورت گرفت که از ۱۰ مهرماه امسال آغاز شد و ۱۵ آذرماه پایان یافت.
رئیس بنیاد نخبگان خوزستان از ثبتنام ۱۲۰ طرح و ورود ۷۰ نفر به مرحله اول جشنواره خبر داد و افزود: بیشترین طرحها به تعدد ۳۷ طرح از استان خوزستان است.
برای اولین بار است که بیشترین طرحهای ارائهشده به جشنواره از استان خوزستان بوده که این امر به دلیل اطلاعرسانی مطلوب و همچنین برگزاری کلاسها و کارگاههای متعدد در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در راستای شناسایی فعالیتهای بنیاد است.
زراسوندی از داوری اولیه طرحها توسط هیئتداورانی از تهران برای طرحهای پذیرفتهشده در مرحله نخست خبر داد و عنوان کرد: طرح پذیرفتهشده مخترعان در جشنواره نیز توسط هیئتداورانی متشکل از ۳۰ نفر که شامل ۱۲ نفر هیئتداوران مقیم از تهران و ۱۸ داور از دانشگاههای استان ارزیابی میشوند.
وی در خصوص نتایج حاصل از این جشنواره بیان کرد: با توجه به اینکه بر اساس قوانین بیش از ۷۰ درصد شناسایی مخترعان و حمایت از آنان میتواند از استان میزبان باشد، فرصت خوبی برای مخترعان سطح سه یا دو است که تحت پوشش بنیاد قرار گیرند.
رئیس بنیاد نخبگان خوزستان اظهار کرد: افزایش مخترعان و شناسایی آنان در راستای توسعه شاخص فناوری استان از دستاوردهای مطلوب اجرای این جشنواره است.
مخترعان این جشنواره پس از شناسایی موردحمایت مالی بهصورت کمکهای مالی بلاعوض و وامهای کمبهره و همچنین توانمندسازی معنوی قرار میگیرند و درنهایت به پارک علم و فناوری بهمنظور تجاریسازی یافتهها معرفی خواهند شد.
زراسوندی ادامه داد: همچنین در بخش کریدورهای تجاریسازی شرکتهایی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بهمنظور تجاریسازی یافتههای مخترعان با آنان وارد مذاکره خواهند شد. همچنین برخی شرکتهای متناسب با طرحهای رسیده به جشنواره دعوت میشوند که امیدواریم با مخترعان این جشنواره قراردادهایی داشته باشند.
وی بیان کرد: بنیاد ملی نخبگان فعالیتهای فکری انجام میدهد و به پیگیری امور نخبگان میپردازد بهطوریکه شناسایی، پایش و توانمندسازی نخبگان و مخترعان از وظایف ماست و در نهایت به پارک علم و فناوری و ورود به فعالیتهای اجرایی معرفی میشوند.
رئیس بنیاد نخبگان خوزستان تصریح کرد: نیروی انسانی متخصص و دانشمحور بستر اقتصاد دانشبنیان است و ما شرایط لازم را برای شرکتهای دانش بینان و حضور در پارک علم و فناوری فراهم میکنیم.
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