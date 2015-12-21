دومین نامزد جمهوریخواه نیز از ادامه رقابت ها کنار کشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پس از «ران پل» یک دیگر از نامزدهای جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری سال آتی در آمریکا نیز از ادامه رقابت ها کنار کشید.

«لیندسی گراهام» نامزد دیگر حزب جمهوریخواه اعلام کرد که از ادامه فعالیت های انتخاباتی خود انصراف داده است.

بر این اساس، وی امروز با انتشار یک پیام ویئویی اعلام کرد که به صورت رسمی از ادامه رقابت های انتخاباتی کنار کشیده است.

وی در جملاتی کوتاه گفت: امروز کناره گیری خود از ادامه فعالیت های انتخاباتی را اعلام می کنم.

«بن کارسون» نامزد حزب جمهوری خواه هم در ۲۲ آذر ماه و در واکنش به جلسات محرمانه بعضی از سران حزب جمهوری خواه تهدید کرده بود که حتی از این حزب نیز کناره گیری خواهد کرد.