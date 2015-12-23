جلد چهارم «فرهنگ آثار ایرانی اسلامی» به زودی زیرچاپ می رود

سید علی آل داوود محقق و عضو هیئت علمی فرهنگ آثار ایرانی اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: جلد چهارم فرهنگ آثار ایرانی و اسلامی که چندی بود با مشکل روبرو شده بود و در مسیر چاپ قرار نداشت، به زودی زیر چاپ خواهد رفت.

وی افزود: مداخل جلد چهارم این فرهنگ که از دیگر مجلدات پیشین، کمی مفصل تر است، از حرف دال شروع شده و تا ابتدای حرف شین ادامه پیدا می کند.

این محقق در ادامه گفت: قرار بود جلد چهارم این مجموعه در سال ۹۲ به چاپ برسد که به دلیل بروز مشکلاتی، این اتفاق نیافتاد اما حالا مشکلات برطرف شده و جلد چهارم آماده چاپ است که به زودی و ظرف مدت کوتاهی زیر چاپ خواهد رفت.

«فرهنگ آثار ایرانی و اسلامی» یک مجموعه شش جلدی خواهد بود که توسط انتشارات سروش به چاپ می رسد و تا به حال سه جلد آن توسط این ناشر چاپ و عرضه شده است. این جلد از این مجموعه سال ۹۱ با حضور غلامعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی رونمایی شد. جلدهای اول تا سوم «فرهنگ آثار ایرانی و اسلامی»‌ از حرف «الف» تا «د» بودند و جلد سوم مشخصا تا کلمه «دیوار» را دربرمی‌گیرد. جلد چهارم نیز از اواسط حرف «د» و کلمه «دیوان» شروع شده و تا پایان حرف «س» ادامه دارد.

اعضای هیئت علمی این فرهنگ احمد سمیعی گیلانی، سیدعلی آل‌داوود و زنده‌یاد رضا سیدحسینی بوده‌اند و هم اکنون نیز سرپرستی این هیئت علمی به عهده سمیعی گیلانی است.