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۲ دی ۱۳۹۴، ۹:۳۱

جلد چهارم «فرهنگ آثار ایرانی اسلامی» به زودی زیرچاپ می رود

جلد چهارم «فرهنگ آثار ایرانی اسلامی» به زودی زیرچاپ می رود

عضو هیئت علمی فرهنگ آثار ایرانی اسلامی از انتشار جلد چهارم این فرهنگ در روزهای آتی خبر داد.

سید علی آل داوود محقق و عضو هیئت علمی فرهنگ آثار ایرانی اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: جلد چهارم فرهنگ آثار ایرانی و اسلامی که چندی بود با مشکل روبرو شده بود و در مسیر چاپ قرار نداشت، به زودی زیر چاپ خواهد رفت.

وی افزود: مداخل جلد چهارم این فرهنگ که از دیگر مجلدات پیشین، کمی مفصل تر است، از حرف دال شروع شده و تا ابتدای حرف شین ادامه پیدا می کند.

این محقق در ادامه گفت: قرار بود جلد چهارم این مجموعه در سال ۹۲ به چاپ برسد که به دلیل بروز مشکلاتی، این اتفاق نیافتاد اما حالا مشکلات برطرف شده و جلد چهارم آماده چاپ است که به زودی و ظرف مدت کوتاهی زیر چاپ خواهد رفت.

«فرهنگ آثار ایرانی و اسلامی» یک مجموعه شش جلدی خواهد بود که توسط انتشارات سروش به چاپ می رسد و تا به حال سه جلد آن توسط این ناشر چاپ و عرضه شده است. این جلد از این مجموعه سال ۹۱ با حضور غلامعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی رونمایی شد. جلدهای اول تا سوم «فرهنگ آثار ایرانی و اسلامی»‌ از حرف «الف» تا «د» بودند و جلد سوم مشخصا تا کلمه «دیوار» را دربرمی‌گیرد. جلد چهارم نیز از اواسط حرف «د» و کلمه «دیوان» شروع شده و تا پایان حرف «س» ادامه دارد.

اعضای هیئت علمی این فرهنگ احمد سمیعی گیلانی، سیدعلی آل‌داوود و زنده‌یاد رضا سیدحسینی بوده‌اند و هم اکنون نیز سرپرستی این هیئت علمی به عهده سمیعی گیلانی است.

کد مطلب 3006942

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