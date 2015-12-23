به گزارش خبرگزاری مهر، علی رفیعی کارگردان نمایش «خاطرات و کابوسهای یک جامهدار از زندگی و قتل میرزاتقیخان فراهانی» اعلام کرد با نظر به اینکه اجراهای روزهای یکشنبه ۲۲ و ۲۹ آذرماه که ویژه تخفیف دانشجویی بودند و همچنین اجرای پیش روی روز جمعه ۴ دیماه، به واسطه ناهماهنگیهای سیستم مدیریتی تالار وحدت لغو شدند، این اثر نمایشی به احترام تمامی تماشاگران و به خصوص دانشجویان و برای پایبندی به وعدهای که پیشتر برای ارائه تخفیف به دانشجویان داده شده بود، در روزهای شنبه ۵، ۱۲، ۱۹ و ۲۶ دیماه به صحنه میرود.
بر این اساس امکان بیشتری جهت انتخاب روز جایگزین برای تماشاگرانی که علیرغم میل گروه، بلیتهایشان به دلیل لغو ۳ اجرای نمایش عودت داده شده، فراهم میشود.
دانشجویان علاقهمند نیز علاوه بر تخفیف ۵۰ درصدی در نظر گرفته شده برای فروش بلیت نمایش «خاطرات و کابوسهای یک جامهدار...» در روزهای یکشنبه، از این تخفیف برای تهیه بلیت نمایش در روزهای شنبه نیز برخوردار میشوند.
به دلیل جبران اجراهای تعطیل شده
«خاطرات و کابوسها...» شنبهها اجرا میرود/ اختصاص تخفیف دانشجویی
نمایش «خاطرات و کابوسهای یک جامهدار...» برای جبران اجراهای تعطیل شده از سوی تالار وحدت، روزهای شنبه نیز به صحنه میرود و تخفیف دانشجویی علاوه بر یکشنبهها، شنبهها نیز لحاظ میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی رفیعی کارگردان نمایش «خاطرات و کابوسهای یک جامهدار از زندگی و قتل میرزاتقیخان فراهانی» اعلام کرد با نظر به اینکه اجراهای روزهای یکشنبه ۲۲ و ۲۹ آذرماه که ویژه تخفیف دانشجویی بودند و همچنین اجرای پیش روی روز جمعه ۴ دیماه، به واسطه ناهماهنگیهای سیستم مدیریتی تالار وحدت لغو شدند، این اثر نمایشی به احترام تمامی تماشاگران و به خصوص دانشجویان و برای پایبندی به وعدهای که پیشتر برای ارائه تخفیف به دانشجویان داده شده بود، در روزهای شنبه ۵، ۱۲، ۱۹ و ۲۶ دیماه به صحنه میرود.
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