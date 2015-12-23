به گزارش خبرگزاری مهر، علی رفیعی کارگردان نمایش «خاطرات و کابوس‌های یک جامه‌دار از زندگی و قتل میرزاتقی‌خان فراهانی» اعلام کرد با نظر به اینکه اجراهای روزهای یکشنبه ۲۲ و ۲۹ آذرماه که ویژه تخفیف دانشجویی بودند و همچنین اجرای پیش روی روز جمعه ۴ دی‌ماه، به واسطه ناهماهنگی‌های سیستم مدیریتی تالار وحدت لغو شدند، این اثر نمایشی به احترام تمامی تماشاگران و به خصوص دانشجویان و برای پایبندی به وعده‌ای که پیش‌تر برای ارائه تخفیف به دانشجویان داده شده بود، در روزهای شنبه ۵، ۱۲، ۱۹ و ۲۶ دی‌ماه به صحنه می‌رود.



بر این اساس امکان بیشتری جهت انتخاب روز جایگزین برای تماشاگرانی که علیرغم میل گروه، بلیت‌های‌شان به دلیل لغو ۳ اجرای نمایش عودت داده شده، فراهم می‌شود.



دانشجویان علاقه‌مند نیز علاوه بر تخفیف ۵۰ درصدی در نظر گرفته شده برای فروش بلیت نمایش «خاطرات و کابوس‌های یک جامه‌دار...» در روزهای یکشنبه، از این تخفیف برای تهیه بلیت نمایش در روزهای شنبه نیز برخوردار می‌شوند.