۳۹ پروژه عمرانی راه و شهرسازی در استان مرکزی در دست اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، مجیدرضا نصرالله نژاد پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران به مناسبت هفته راهداری افزود: از ۳۹ پروژه دولتی در دست اجرای راه و شهرسازی در استان مرکزی، سه پروژه مربوط به ساخت بیمارستان های خمین، خنداب و مامونیه است که برای اتمام این سه طرح ۱۵۰ میلیارد ریال بودجه موردنیاز است.

وی ادامه داد: همچنین از ۳۹ هزار واحد مسکونی مهر، ۲۴ هزار آن مربوط به اداره کل مسکن و شهرسازی است و در حال حاضر صد واحد مسکونی مهر در استان به علت عدم همکاری تعاونی ها نیمه کاره مانده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی در مورد پروژه های راه سازی استان مرکزی هم گفت: طرح دوبانده کردن محور اراک-خمین به مسافت ۶۱کیلومتر که ۱۱ کیلومتر آن قبلا افتتاح و ۳۰ کیلومتر آن هم اخیرا توسط وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری رسید، پنج کیلومتر دیگر از این طرح نیز تا پایان سال به بهره برداری می رسد و باقیمانده هم با تامین اعتبار پیگیری خواهد شد.

نصرالله نژاد در مورد پروژه محور ساوه-بوئین زهرا افزود: ۳۱ کیلومتر از این پروژه به بهره برداری رسیده است و ۱۴ کیلومتر باقیمانده نیز با تخصیص اعتبار انجام خواهد شد.

وی اظهار داشت: عملیات نصب چراغ و تامین روشنایی هشت کیلومتر از جاده شازند- اراک و ۶۵ کیلومتر از محور اراک- قم به اتمام رسیده و ایام دهه فجر سال جاری از آن بهره برداری خواهد شد.

در ادامه این نشست جلال الدین کوکنار، مدیرکل راه آهن اراک نیز دو خطه کردن ریل مسیر اراک-قم، برقی کردن ایستگاه های قم و اراک، طرح ریل گذاری اراک ملک آباد به سمت خمین، اجرای طرح برقراری قطار از اراک به مهاجران و بازسازی خطوط ریلی استان مرکزی با هدف افزایش سرعت قطارها و کوتاه شدن زمان سفر را از برنامه های در دست اجرای راه آهن اراک برشمرد.