۱۰۰ نفر در انتخابات مجلس شورای اسلامی استان قزوین ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله علیرضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ششمین روز از ثبت نام نامزدهای مجلس شورای اسلامی با تردد چهره های شاخص و افراد علاقمند حال و هوای دیگری داشت و بیشترین ثبت نام امروز پنجشنبه در استان به ثبت رسید.

وی اضافه کرد: امروز ۳۸ نفر در سه حوزه انتخابیه قزوین، تاکستان و بویین زهرا و نیز وزارت کشور حضور یافتند و برای حضور در مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند.

علیرضایی تصریح کرد: از مجموع ۳۸ نفر ثبت نامی در ششمین روز در سه حوزه انتخابیه استان ۱۱ نفر زن و ۲۷ نفر مرد هستند.

وی یادآورشد: در حوزه انتخابیه قزوین، البرز و آبیک امروز پنجشنبه ۲۴ نفر ثبت نام کردند که ۱۷ نفر مرد و ۷ نفر زن هستند که یک نفر در ستاد انتخابت وزارت کشور ثبت نام کرد.

مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان قزوین بیان کرد: در حوزه بویین زهرا امروز هشت نفر ثبت نام کردند که شش نفر مرد و دو نفر زن هستند که شش نفر در فرمانداری این شهرستان و دو نفر در وزارت کشور ثبت نام کردند.

علیرضایی گفت: در تاکستان هم امروز شش نفر ثبت نام کردند که چهار نفر مرد و دو نفر زن هستند.

وی بیان کرد: در مجموع تاکنون ۱۰۰ نفر برای حضور در مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند که در حوزه انتخابیه قزوین، البرز و آبیک تعداد ۶۰ نفر با ترکیب ۴۹ مرد و ۱۱ زن، در حوزه انتخابیه تاکستان ۱۵ نفر شامل ۱۳ مرد و دو نفر زن و در حوزه انتخابیه بویین زهرا ۲۵ نفر شامل ۲۳ مرد و دو نفر زن هستند.

علیرضایی گفت: با نام نویسی ۱۵ زن در حوزه های انتخابیه استان قزوین میزان درصد بانوان در این دوره از انتخابات به ۱۵ درصد رسید که قابل توجه است.

استان قزوین چهار نماینده در مجلس شورای اسلامی و دو نماینده در مجلس خبرگان رهبری دارد.