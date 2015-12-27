حادثه کربلا در یمن و وسوریه و عراق در حال تکرار است

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی صبح امروز با حضور رئیس جمهور ایران، علمای جهان اسلام و برخی چهره های سیاسی کشورهای اسلامی و سایر شخصیت های سیاسی کشورمان از جمله دکتر نهاوندیان، دکتر علی اکبر صالحی و دکتر علی اکبر ولایتی افتتاح شد.

محمت گورمز، رئیس دیانت ترکیه در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی گفت: پیام دین اسلام نجات بخش است و ما نباید از شیعه و سنی سخن بگوییم. همه ما باید زیر پرچم اسلام جمع شویم و یقین داشته باشیم که تحت لوای اسلام می توانیم راه خود را پیدا کنیم. امروز باید شاهد وحدت و مودت میان مسلمان ها باشیم و اجازه ندهیم که خونریزی میان امت اسلام پیش بیاید. همه ما امروز باید در برابر توطئه ها بایستیم.

وی افزود: پیامبر اکرم(ص) برای همه جهانیان رحمت است و همه ما دیدیم که چگونه اشان و امام حسن(ع) راضی به ایجاد آشتی و صلح می شوند فقط به خاطر اینکه وحدت میان مسلمان ها حفظ شود.

رئیس دیانت ترکیه ادامه داد: کسانی که حیا ندارند، دین ندارند و آنهایی که دین ندارند، دست به هر کاری می زنند. عزیزان من، اسلام بر دو اصل استوار است. وحدانیت خدا و وحدت میان امت اسلام. همه ما باید یادمان باشد که خداوند در قرآن کریم گفته است من خدای شما هستم و باید مرا بپرستید.

گورمز اضافه کرد: همه ما مسلمانیم و باید تلاش کنیم نظری واقعی از جهت امنیتی و سیاسی مسلمانان داشته باشیم. دشمنان تلاش می کنند تفرقه ایجاد کنند و سلاح های کشتار جمعی را به کار بگیرند. متاسفانه بخشی از ما نسبت به خودمان و عزیزان خودمان هم خشونت داشته ایم. باید از خدا بخواهیم که همه ما را عاقبت به خیر کند.

وی در ادامه گفت: ما نیازمند به اخوت و برادری هستیم به همین دلیل باید پیام پیامبر اکرم(ص) که از ما خواسته برادری و مودت ایجاد کنیم را دنبال کنیم. امروز حادثه کربلا در یمن، سوریه و عراق اتفاق افتاده و تکرار می شود. ما باید به راه ائمه تمسک بجوییم و پیرو این راه باشیم.

رئیس دیانت ترکیه گفت: آیا زمان آن نرسیده که یک صدا در مقابل استکبار بایستیم؟ امروز می بینیم که چگونه عالمان ما مورد هدف دشمنان قرار می گیرند.

گورمز سخنان خود را با این دعا به پایان برد: خدایا امروز امیدی جز تو نداریم و راهی جز پایان دادن به این جنگها وجود ندارد. از تو می خواهیم که میان همه ما وحدت ایجاد کنیم و به ما توفیق بدهی که پرچم اسلام را برافراشته کنیم.